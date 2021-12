Cîţu: Nu am făcut alianţă, am făcut coaliţie cu PSD. Dacă mersul reformelor este afectat, vom vedea dacă mergem mai departe sau nu

„Nu am făcut alianţă, am făcut coaliţie de guvernare. (...)De ce am făcut acest compromis, fiindcă este un compromis şi nu este un CEC în alb. De fiecare dată, din momentul în care a fost demis Stelian Ion din Guvern am tot cerut să refacem coaliţia, am cerut celor de la USR să rămână la guvernare, să rămânem în coaliţie. Cei de la USR au semnat o moţiune cu AUR şi au depus-o în Parlamentul României, în primul rând s-au retras de la guvernare. Au lăsat guvernarea şi au plecat, deşi eram în mijlocul valului patru, aproape, au plecat, au lăsat Ministerul Sănătăţii fără ministru şi au plecat de la guvernare”, a explicat Florin Cîţu, la Digi24.