Premierul, palmă pentru Vlad Voiculescu: „Eu am propus testele non-invazive în şcoli”

„Eu sunt cel care a propus revenirea la şcoală după ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea. Am făcut această propunere după ce am discutat cu mai mulţi specialişti care mi-au spus foarte clar că nu există diferenţă, dar e adevărat, problema în România este că încă nu sunt în metodologia INSP şi aici cred că depinde de INSP să le includă în metodologie, ele sunt folosite ca metodă cam peste tot în lume”, a declarat Florin Cîţu, luni într-o conferinţă de presă întrebat despre subiect.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat că ministerul nu are baza legală pentru achiziţionarea testelor rapide pentru şcoli.



„Ministerul Sănătăţii nu are cadrul normativ pentru a achiziţiona teste pentru şcoli, de exemplu, sau pentru orice altă unitate în afară de unităţile din subordine, iar aceste teste constituie cu siguranţă un filtru. Nu e un filtru atât de bun, atât de exact pe cât ne-am dori cu toţii, dar este un filtru, aşa încât, dacă oricine doreşte să achiziţioneze un test sau altul, o poate face, evident. Ministerul Sănătăţii, repet, nu are baza legală pentru achiziţionarea testelor pentru şcoli, lucrul acesta este cât se poate de clar şi comunicat şi Ministerului Educaţiei", a afirmat Voiculescu, duminică, într-o conferinţă de presă.