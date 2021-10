Conducerea PNL a aprobat lista de miniştri ai Guvernului Ciucă. Cum arată varianta finală

UPDATE - Întrebat din partea cui ar putea să vină susţinerea parlamentară pentru învestirea Cabinetului Ciucă, în contextul în care PSD şi USR au anunţat că nu vor vota, Florin Cîţu a răspuns: „Marcel Ciolacu a spus, l-am auzit foarte atent, că el recomandă să nu se voteze acest guvern, dar nu a luat decizia încă, este decizia colegilor şi o va lua în perioada următoare”.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a declarat că ştie faptul că Guvernul minoritar pe care ar urma să îl conducă nu are şanse să treacă, însă mizează pe faptul că parlamentarii pot să îşi schimbe deciziile până săptămâna viitoare, când va avea loc votul de încredere.

„În urmă cu câteva zile am avut acea întâlnire la sediul PNL şi m-aţi întrebat dacă îmi depun mandatul, nu am să îmi depun mandatul pentru că, sigur, aşa cum arată situaţia şi cifrele, matematic, guvernul nu are şanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a constatat multă inflexibilitate şi am realizat că nu se va ajunge la un acord politic pentru a ajunge la o majoritate.

Ţinând cont de situaţia în care ne găsim astăzi, am hotărăt să merg cu programul de guvernare şi cabinetul în Parlament pentru că de astăzi până miercuri mai este timp de gândire pentru fiecare dintre parlamentari, pot să se gândească. Nu am o experienţă politică, dar prin votarea acestul guvern se poate găsi timp astfel încât partidele politice să discute şi să găsească timp de compatibilitate”, a explicat Ciucă.

Florin Cîţu, preşedintele PNL, a mai subliniat că strategia este să aibă loc discuţii cu fiecare parlamentar în parte, în vederea obţinerii unei majorităţi care să susţină Cabinetul Ciucă.

„E o coaliţie care vine cu continuarea programului de guvernare de la începutul acestui an. (...) Am discutat, am avut discuţii cu membrii din Parlament, discuţii pe care le vom avea şi în perioada următoare. (...) Strategia e să discutăm cu fiecare parlamentar în parte ca să obţinem voturile necesare. (...) Mesajul meu pentru ei e acela că trebuie să discutăm cu fiecare parlamentar în parte să avem susţinere pentru acest guvern. Discutăm cu fiecare parlamentar în parte, vă aduc aminte când a picat guvernul Dăncilă. Nimeni nu spunea că se poate şi s-a întâmplat”, a mai explicat Cîţu.

***

„Am aprobat programul de guvernare şi lista de miniştri din Cabinetului Ciucă. Lista a fost aprobată cu o singură abţinere. A fost o şedinţă bună, în care am luat pulsul colegilor cu privire la situaţia politică”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei.

Cum va arăta Guvernul condus de Ciucă

UDMR urmează să îşi păstreze portofoliile existente, cărora li se adaugă Ministerul Fondurilor Europene, pe care ar urma să îl conducă Hegedus Csilla. Liberalii, pe lângă portofoliile vechi, au venit cu propuneri noi, precum Alina Gorghiu la Ministerul Justiţiei, Florin Roman la Economie, Cătălin Predoiu la Ministerul Apărării, Mircea Fechet la Agricultură, iar Marcel Boloş la Transporturi. Ministerul Cercetării ar urma să îi revină lui Robert Sighiartău, iar Sănătatea lui Nelu Tătaru.

Prim-ministru: Nicolae Ciucă

Vicepremier: Kelemen Hunor

Miniştrii PNL:

Ministerul Apărării Naţionale: Cătălin Predoiu

Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu

Ministerul Finanţelor Publice: Dan Vîlceanu

Ministerul Afacerilor Interne: Lucian Bode

Ministerul Educaţiei: Sorin Cîmpeanu

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: Raluca Turcan

Ministerul Energiei: Virgil Popescu

Ministerul Agriculturii: Mircea Fechet

Ministerul Culturii: Bogdan Gheorghiu

Ministerul Transporturilor: Marcel Boloş

Ministerul Sănătăţii: Nelu Tătaru

Ministerul Justiţiei: Alina Gorghiu

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizăzii: Robert-Ionatan Sighiartău Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului: Florin Roman





Miniştrii UDMR:

Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene: Hegedus Csilla

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației: Cseke Attila

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Tánczos Barna

Ministerul Tineretului și Sportului: Novak Eduard