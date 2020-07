Un fost candidat USR pentru Sectorul 6 a trecut de partea PSD. Ciprian Ciucu: Un iepure aruncat în luptă de Gabriel Mutu ca să rupă de la USR şi PNL

Adevărul: În urmă cu patru ani USR a avut un candidat surpriză care a obţinut 20%. Nu ştia nimeni de acel candidat până la alegerile locale şi nu a mai ştiut nimeni de el după alegerile locale.

Ciprian Ciucu: Domnul Daneş, locul doi, 20 şi ceva la sută, după Gabriel Mutu, pe valul sistem generat de USB în 2016. Păi s-a intâmplat că s-a certat cu organizaţia de bază care i-a reproşat că este aproape de PSD şi de Mutu. Dânsul spune că nu este aproape de PSD şi de Mutu, dar cert este că şi-a dat demisia din USR şi din Consiliul Local. Surpriza a venit acum aproximativ o lună când prin sectorul 6 au apărut foarte multe panouri cu acest domn, candidat independent.

Deci va intra şi el în cursă.

El zice da, pentru drepte, nu ştiu ce slogan are, dar este pe foarte multe panouri, care costă. După un calcul al meu, pe o perioadă atât de lungă şi panouri atât de vizibile, cel puţin 40-50 de mii de euro s-au băgat în acele panouri. Eu am încercat să-mi iau nişte panouri şi am avut probleme. Multor firme le e frică să-mi dea aceste panouri fără voie de la primar. Dar domnul Daneş nu a avut această problemă. Din punctul meu de vedere domnul Daneş este un iepure aruncat în luptă de către Gabriel Mutu ca să rupă de la USR şi de la PNL. Vreau ca presa să-l trateze ca pe un iepure. Înafară de acele panouri şi câteva articole neconvingătoare apărute de obicei în ziare care mă atacă pe mine la comanda lui Gabriel Mutu, precum Puterea sau alte din astea, nu s-a mai întâmplat nimic, nimeni nu l-a mai băgat în seamă. Dacă ne uităm pe cine controlează panourile publicitare pe care apare acest domn o să vedem că sunt apropiate zonei Gabriel Mutu.

Credeţi că va reuşi să rupă din electorat?

Da, ar putea să rupă poate 1-2-3%, dar ar rupe probabil mai degrabă de la USR dacă aceştia vor să meargă cu candidatul propriu. Dar USR împreună cu mine, Alexandru Gădiuţă împreună cu mine, un mesaj puternic în care să dezvăluim cine este domnul Daneş, atunci şi-ar pierde orice credibilitate iar banii din această campanie ridicolă ar fi degeaba. Dar aici poate ar fi bună şi o poziţie din partea USR-PLUS în privinţa domnului Daneş pentru că până acum a fost linişte. E pentru prima oară în spaţiul public când vorbim de această candidatură inventată care nu are nimic în spate.

