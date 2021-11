Cioloş: „USR nu va vota un Guvern capturat de PSD. O să ne opunem acestei alianţe toxice”. Ce spune despre modificarea Constituţiei

„USR rămâne dedicat modernizării şi reformării statului, unei direcţii europene. insist pe asta pentru că cred că astea vor face diferenţa în comprotamentul politic din România. USR rămâne forţă politică pro-europeană, care îşi doreşte modernizarea României şi lupta împtoriva proastei guvernări care sărăceşte populaţia. USR nu va vota niciodată un Guvern capturat de PSD, asta îi va costa pe români, am văzut ce înseamnă asta pentru România, nu ne vom lasa amăgiţi de ceea ce înseamnă şi ce a insemnat pesedismul”, a declarat Dacian Cioloş.

Liderul de partid spune că „s-a ajuns în această situaţie din cauza slăbiciunii liderilor PNL şi trebuie să spunem şi asta. Cu îngăduinţă preşedintelui Iohannis, PNL a tot vorbit de reforme, dar nu dat semne că vrea să le pună în practică. Am ajuns, deci, aici, nu pentru că USR nu a fost suficient de flexibil, ci pentru că USR nu a acceptat să preia modelul acestea de miniciuni de la vechile partide”.

„PNL a tot vorbit de reforme, dar nu a dat semne că vrea să facă aceste reforme. PNL, din păcate nu şi-a dorit aceste reforme, dar a fost împins de votul oamenilor alături de USR. Am un mare regret că cetăţenii, în aceste vremuri încercate, trebuie să treacă prin aceste tulburări politice”, a mai completat preşedintele USR.

Liderul USR a mai declarat că singura soluţie pentru partidul pe care îl conduce este acela de a se opune şi a se organiza pentru următoarele alegeri. „Oamenii au tot insistat să mergem cu PNL la guvernare. Nu există altă soluţie pentru noi decât rezistenţa în faţa acestui mare partid. O să ne opunem acestei alianţe toxice. Ştim cum stau lucrurile în Guvern şi ce am lăsat acolo. Voim urmări. Ne vom asigura că reformele din PNRR nu vor fi oprite. PNRR e programul de reforme cel mai ambiţios pe care România l-a asumat. Vom face tot ce ţine de noi. Vom şi promova proiecte legislative. Ne vom opune. (...) USR se va organiza pentru a creşte partidul astfel încât în 2024 sa fim o forţă politică, oricând vor fi organizate alegeri. Să fim un partid care vrea să ţină România pe direcţie europeană”, a mai declarat Cioloş.

În ceea ce priveşte modificarea Constituţiei, liderul USR nu este de părere că România are nevoie de o astfel de modificare. „Nu cred că de ce are nevoie România oeste să dăm peste cap un echilibru în stat care şi aşa nu e el suficient de echilibrat”, a declarat Dacian Cioloş, fiind întrebat ce părere are despre ideea de modificare a Constituţiei.