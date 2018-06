Cioloş, USR şi alte 24 de organizaţii civice propun modificarea legislaţiei electorale: primari aleşi în două tururi şi dublarea numărului de aleşi pentru diaspora

Totodată, se introduce votul pe listă deschisă pentru toate alegerile cu listă (locale, parlamentare, PE): alegătorul va avea posibilitatea să indice atât partidul, cât şi candidatul preferat.



În plus, numărul de mandate de deputaţi şi senatori nu mai este fix, ci se actualizează înainte de fiecare alegeri, în funcţie de variaţia numărului de locuitori şi norma de reprezentare. Se introduce înscrierea automată a cetăţenilor cu domiciliul în străinătate în Registrul Electoral, în baza datelor de la direcţia paşapoarte. Cetăţenii care doar locuiesc în străinătate, dar au domiciliul în ţară, vor vota în secţiile din străinătate, pe un buletin de vot special.



”Ceea ce se întâmplă de mai bine de un an şi jumătate, când România ne arată mai mult ca niciodată că avem nevoie de o reformare, de o reînnoire a clasei politice, şi aceste propuneri de modificări legislative tocmai asta fac: creează condiţiile, în măsura în care vor fi adoptate, pentru ca oamenii care până acum au stat deoparte, care nu şi-au găsit locul în politică, să aibă nu doar curajul de a face un pas în faţă, dar şi cadrul legal, instituţional ca să poată să facă asta şi să iniţieze mişcări politice care să fie cât mai reprezentative pentru societatea românească şi pentru diferitele idei care trebuie promovate. Susţinem pe deplin aceste modificări legislative. Avem nevoie de o reformă a statului şi de o întărire a instituţiilor statului şi de o reînnoire a relaţiilor dintre diferitele instituţii ale statului. Am văzut că atunci când legea nu e suficient de clară şi când Constituţia nu e suficient de precisă în anumite cazuri, ajungem la interpretări, la provocări, la conflicte între diferite instituţii ale statului şi cei care suferă, în cele din urmă, sunt cetăţenii, cea care suferă e România, dezvoltarea României, din cauza acestor blocaje care apar, uneori, şi din rea credinţa unor politicieni care interpretează neclarităţile în interes propriu”, a afirmat Dacian Cioloş.



El a susţinut că e important ca parlamentarii care au jurat când au intrat în Parlament, aleşi să lucreze în interesul României, să se gândească foarte bine mâine, la votul moţiunii de cenzură, dacă acest Guvern mai are ce căuta la conducerea României după ce s-a întâmplat în acest ultim an şi mai ales în aceste ultime luni.



”Deci cerem parlamentarilor responsabili să trimită acasă Guvernul Dăncilă, să trimită acasă, de fapt, guvernarea Dragnea. E important să susţinem votarea moţiunii de cenzură”, a mai spus Cioloş.



”Nouă ni se pare esenţial să ne gândim foarte serios la modul în care aceeaşi majoritate care va trimite acasă acest Guvern să aibă curajul asumării de a merge din nou în faţa electoratului şi de a legitima o majoritate politică care să lucreze în interesul României”, a mai declarat Dacian Cioloş.