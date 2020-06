Ciolaniada: marea împărţeală PSD şi PNL a sinecurilor plătite regeşte

PSD şi PNL şi-au împărţit frăţeşte funcţiile din stat plătite lunar cu mii de euro, unele fiind de câteva ori mai mari decât indemnizaţia primită de primul om în stat, preşedintele Klaus Iohannis. Spre deosebire de perioada când Liviu Dragnea conducea PSD, în perioada Ciolacu negocierile între liberali şi social-democraţi au mers bine pentru ambele părţi, marele perdant al acestora fiind USR.

Şefia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) i-a revenit lui Nicu Marcu, singurul candidat înscris în cursă, fost deputat care s-a bazat atât pe liberali, dar şi pe social-democraţi, fiind un apropiat al baronului Paul Stănescu, potrivit unor surse politice. Marcu îşi va spori veniturile prin preluarea şefiei ASF. Aproximativ 14.000 de euro ar urma să intre lunar în buzunarele lui Marcu, aceasta sumă reprezentând salariu şi indemnizaţie de şedinţă. Marcu pleacă din conducerea unei alte instituţii care i-a plătit un salariu foarte mare, adică de la Curtea de Conturi, acolo unde era vicepreşedinte. Potrivit ultimei declaraţii de avere a lui Marcu, acesta a câştigat lunar anul trecut peste 5.500 de euro. În comparaţie cu noul şef al ASF, preşedintele Klaus Iohannis a încasat lunar 3.200 de euro, ceea ce înseamnă că Marcu va ajunge să ia de patru ori mai mult decât primul om în stat după instalarea sa în noua funcţie.

10.000 de euro pe lună la ANRE

Bătaie mare a fost şi pentru funcţiile vacante de la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energie (ANRE), adică pentru poziţia de vicepreşedinte şi două posturi de membri în Comitetul de Reglementare. Până la urmă, negocierile PNL-PSD au stabilit că liberalii vor primi funcţia de vicepreşedinte, în timp ce PSD va primi două funcţii, una fiind cedată Pro România. Mircea Man, fost preşedinte al CJ Maramureş, persoană având relaţii bune şi cu PSD, a fost votat pentru funcţia de vicepreşedinte al ANRE, în timp ce Valeriu Steriu (PSD) şi Marian Neacşu (Pro România) vor fi membri în Comitetul de Reglementare. Pentru aceste funcţii au fost înscrise 13 persoane.

Comisiile reunite de industrii şi energie din Parlament nu au audiat candidaţii, ci au mers direct pe varianta votării persoanelor pentru funcţiile vacante. USR a contestat modul în care au decurs lucrările la comisii, adică lipsa audierii candidaţilor, în condiţiile în care formaţiunea condusă de Dan Barna organizase anterior o preselecţie pentru persoana pe care să o susţină pentru o funcţie în conducerea ANRE. „La ANRE e o piaţă de miliarde de euro care va fi sub supravegherea acestor oameni. De ce la comisii nu au fost dezbateri serioase cu audieri ale candidaţilor? Pregătirea celor votaţi azi nu e ceea ce am avea nevoie în Comitetul de Reglementare. Am fi avut nevoie de profesionişti”, a afirmat deputatul USR Cristina Prună, înainte de a-i fi închis microfonul de preşedintele de şedinţă, senatorul Robert Cazanciuc.

Aproximativ 10.000 de euro primeşte lunar vicepreşedintele ANRE. Remuneraţia ridicată arată de ce şi în interiorul PNL s-a dat o luptă internă serioasă pentru funcţie, poziţia fiind râvnită şi de Teodor Atanasiu, fost lider PNL care în ultimii patru ani fusese membru în Consiliul de Reglementare al ANRE. Steriu şi Neacşu, noii membri ai Comitetului de Reglementare al ANRE, vor încasa lunar echivalentul a 8.000 de euro. În schimb, salariul ministrului Energiei este echivalentul a 2.300 de euro, aşadar de aproape patru ori mai puţin.

La Consiliul Legislativ au fost votaţi pe funcţiile de preşedinte al Secţiei drept privat, respectiv preşedinte al Secţiei drept public, Toni Greblă (fost judecător al CCR şi secretar general al Guvernului), respectiv judecătoarea Sofia Moţ. Ultima a fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei în Guvernele Grindeanu, Tudose şi Dăncilă. Viorica Dăncilă a demis-o în iulie 2019, când încerca să se distanţeze de foştii colaboratori ai lui Liviu Dragnea. Moţ a fost considerată mereu o apropiată a lui Paul Stănescu şi Florin Iordache. Pentru funcţiile pe care au fost instalaţi, Greblă şi Moţ vor primi lunar aproximativ 10.000 de lei, deci peste 2.000 de euro.

Săptămâna viitoare, alte sinecuri

Deputaţii şi senatorii ar urma să dea săptămâna viitoare un vot şi pentru funcţiile vacante de la Curtea de Conturi, adică pentru funcţia de vicepreşedinte şi cinci consilieri pentru Curtea de Conturi. Un consilier al Curţii de Conturi, precum şi vicepreşedintele instituţiei, încasează lunar în jur de 5.000 de euro. Până în prezent, funcţiile negociate sunt cea de vicepreşedinte, care ar urma să fie ocupată de senatorul PSD Niculae Bădălău, precum şi una de consilier, adică propunerea PNL pentru instituţie, Claudia Boghicevici. Mandatul acestora este pe nouă ani.

De asemenea, la bătaie vor fi puse şi şapte funcţii de membri în Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării, poziţii recompensate cu aproximativ 2.000 de lei lunar. Pentru aceste şapte funcţii şi-au depus candidaturile 26 de persoane.