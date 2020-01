Ciolacu vrea Congres restrâns al PSD: Nu consider că partidul îşi permite o bătaie pe funcţii şi să reîncepem o vânzoleală în interior gratuită

„Am depăşit momentul organizatoric, administrativ al partidului. Noi avem mandat să organizăm un Congres cât se poate de transparent şi care să lase loc unui concurent. Este o perioadă delicată a partidului, dar şi mai mult, acest congres să însemne un restart pentru viitoarea reformă a partidului care nu se poate face, să nu ne minţim, să nu ne păcălim că se poate face de pe o zi pe alta. Reorganizările şi reformele se fac pe bază de principii. Principiile le modifici în statut, redevin lege pentru partid şi din tot ceea ce am greşit în trecut, să încercăm să nu mai facem aceleaşi greşeli. Am stabilit nişte termene, am pornit conferinţele, în principiu se desfăşoară toate până pe data de 9 februarie, până pe 15 februarie, pornim şi pregătirea alegerilor locale care bat la uşă şi cel târziu pe 29 februarie am stabilit că vom avea Congresul”, a declarat Ciolacu, la Călăraşi.

Liderul interimar al social - democraţilor spune că va fi un Congres restrâns, la care vor participa 1500 - 1700 de delegaţi, în funcţie de locurile din sală. „Eu consider că cel mai important la Congres este cum vom aborda Congresul. Modificările statutare le vom face la Congres şi acestea vor pune bazele funcţionării partidului acestui un an de zile, cât va funcţiona echipa aleasă de Congresul Extraordinar şi anul viitor să avem un Congres Ordinar. Am stabilit în Comitatul Executiv să nu mai avem un Congres, am văzut ce au însemnat lansările pe stadioane, congresele de zeci de mii de oameni unde ne strângem, ne mulţumim, ne pupăm, dar fondul dezbaterii lipseşte. Am stabilit, anul acesta, ţinând cont şi de rapiditatea lucrurilor, să avem un Congres mai restrâns şi de aceea, numărul de delegaţi este atât de mic. Am făcut numărul de delegaţi în funcţie de mărimea sălii. Dacă se va horărî să ţinem un Congres mai larg, acum este estimat la 1500 - 1700 de persoane. Dacă vom muta locaţia Congresului, categoric, în momentul acela, listele se vor extinde”, a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD mai spune că nu este momentul unei bătălii pe funcţii în cadrul partidului şi că ar trebui să se candideze pe moţiuni.

”Nu consider că în momentul acesta partidul îşi permite o bătaie pe funcţii şi să reîncepem o vânzoleală în interior gratuită. Cred că întresul PSD în acest moment este de a se restrânge, de a deschide uşile, de a găsi soluţii de alianţe şi de a funcţiona la o capacitate de sută la sută, cât mai repede, să se pregătească de campania electorală. Cred că la Congres trebuie să se candideze pe moţiuni. Moţiune ce înseamnă? Înseamnă o echipă pe care şi-o asumă liderul şi un proiect politic. Cred că la Congres trebuie să candideze cţt mai multe priecte şi echipe politice ca oamenii să cântărească şi să aleagă drumul. Nu trebuie, de această dată, o impunere sau să fie alt fel de discuţii în cadrul unui Congres naţional decât un proiect politic. Proiectul politic va sta la baza programului politic. În jurul unui program politic se fac alianţe. Alianţele nu se fac în jurul dorinţei de a lua puterea în România sau de a avea acces la anumite resurse. Alianţele se fac în jurul unui program politic pe care îl prezinţi în interior celor care doresc să vin în acest program politic”, a declarat Ciolacu.

Congresul PSD va avea loc până în 29 februarie.