Ciolacu: Sunt mai mulţi colegi care ar putea să ocupe funcţia de prim-ministru

Ciolacu dezvăluie şi numele celor pe care social-democraţii îi susţin pentru portofoliile de la Sănătate, Finanţe şi Educaţie, susţinând că partidul propune "trei nume noi, nu neapărat PSD-işti vechi”.

Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că românii sunt cei "îndreptăţiţi” să răspundă, prin votul lor, la întrebarea "cine va câştiga alegerile” din 6 decembrie.

"Problema este să nu piardă românii, din nou, cum pierd de un an de zile. Am avut, vă daţi seama, zeci de discuţii în această campanie electorală. (...) este cel mai incompetent Guvern pe care îl are România de 30 de ani. Nu e nicio problemă, că până la urmă o să plătim aceste împrumuturi fabuloase făcute de către domnul Orban, o să le plătească şi copiii care nu merg acum la şcoală, pentru că sunt şcolile închise, dar deja vorbim de 10.000 de victime de la COVID, iar de aici viaţa românilor n-o să le-o dea nimeni înapoi. Chiar dacă pentru actualul guvern vorbim de nişte numere sau de nişte statistici, totuşi vorbim de bunici, de părinţi, de prieteni, lucrurile sunt complicate în România, îmi pare rău că nu a înţeles PNL propunerea noastră cu acel pact pe sănătate. Nu era un document de a fi semnat cu PSD-ul. Toate forţele politice ar fi arătat credibilitate şi ar fi dat o nouă viziune şi o nouă speranţă românilor în clasa politică. Nu a fost un demers politic, a fost un demers să ne adunăm cu toţii la masă pe cel mai important lucru care afectează România în acest moment şi pe români”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Întrebat cine ar putea fi cel desemnat drept premier de PSD, liderul social-democrat a avansat trei nume, între care doi foşti prim miniştri din perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

"Sunt mai mulţi colegi care ar putea să ocupe această funcţie de prim ministru. Este şi domnul Sorin Grindeanu, este şi domnul Mihai Tudose, este şi domnul Vasile Dâncu şi mulţi alţii. Încercăm să ne creionăm o echipă cât mai bună, cât mai mulţi specialişti. Domeniul sănătăţii va rămâne prioritar unde vom merge cu domnul Rafila, mai mult ca sigur, la Educaţie vom veni cu propunerea domnul profesor Azamfirei, iar la finanţe vom veni tot cu un profesor în economie, domnul Cristi Socol. Cred că aceste trei domenii sunt cele mai importante pentru România în viitor, după cum vedeţi, venim cu trei nume noi, nu neapărat PSD-işti vechi, cu state vechi, căutăm soluţii pentru români şi cu oamenii cei mai recunoscuţi în domeniul lor de activitate” a adăugat liderul PSD.