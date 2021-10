Ciolacu, după decesul fostului secretar de stat al SUA, victimă a hackerului român Guccifer: Un lider fără pereche şi un adevărat campion al democraţiei

„Este o zi tristă pentru noi toţi! Colin Powell, un lider fără pereche şi un adevărat campion al democraţiei a decedat. El a condus cu integritate şi a lăsat o amprentă greu de şters naţiunii sale! Suntem alături de familia sa”, a scris Marcel Ciolacu pe Twitter.

În 2013, Colin Powel a căzut victimă hackerului român Guccifer, care i-a făcut publică corespondenţa electronică pe care a dus-o, timp de zece ani, cu europarlamentara Corina Creţu.

„Te-am iubit atât de mult, atât de mulţi ani. Ai fost cea mai mare iubire a vieţii mele“, a fost unul dintre mesajele adresate lui Powell.

Fostul secretar de stat n-a negat şi nici n-a confirmat relaţia. El a recunoscut, însă, că e-mailurile sunt reale.

