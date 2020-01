Ce spune Nicuşor Dan despre sondajul lui Vlad Voiculescu: L-am văzut din presă. Fiecare are dreptul să comunice cum vrea

Întrebat despre sondajul făcut de PLUS din care reiese că în calitate de candidat al alianţei USR-PLUS Vlad Voiculescu ar obţine un scor de 35%, în timp ce Nicuşor Dan ar avea 36%, acesta din urmă s-a ferit să comenteze cifrele.

„L-am văzut şi eu ca dvs. în presă. Fiecare are dreptul să comunice în felul în care doreşte. Eu sunt un independent sprijinit de un partid din alianţă”, a afirmat Nicuşor Dan. Cât despre un protocol în care să se angajeze că îl va susţine pe Voiculescu în cazul în care nu va fi ales candidatul alianţei, Nicuşor Dan a subliniat că este un om de onoare.

„Această chestiune am dovedit-o în toată activitatea mea publică, că sunt un om de onoare. Că ceea ce spun şi fac. Am spus încă de acum un an că în ipoteza unui singur tur ar trebui să avem un candidat unic, că trebuie să existe niste metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat să fie acceptat şi că în cazul în care Opoziţia îşi alege un candidat unic, altul decât mine”, că îl voi susţine”, a completat independentul.

În privinţa departajării dintre el şi Vlad Voiculescu, Nicuşor Dan se arată în continuare pentru sondajele de opinie. „Când faci o echipă de fotbal, selecţia o faci la fotbal, nu la fotbal în sală (n.red.: aluzie la primaries interne). Dacă vrem să câştigăm nişte alegeri trebuie să-i întrebăm pe toţi bucureştenii. Metoda ştiinţifică de peste o sută de ani este sondajul”, a mai declarat acesta.

De asemenea, fostul lider USR a mai precizat că nu intenţionează să se reînscrie în partid. „E o decizie pe care am luat-o acum doi ani şi jumătate pe nişte principii. Nu s-a schimbat nimic de atunci”, a mai relatat Nicuşor Dan.