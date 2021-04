Ce spune Ioan Talpeş despre posibilitatea ca Victor Ponta să fi fost „ofiţer acoperit”

Moderatoarea Anca Alexandrescu a venit cu mai multe întrebări referitoare la mai mulţi politicieni care au fost bănuiţi că ar avea o legătură cu diferite servicii de informaţii.

Redăm dialogul între Ioan Talpeş şi Anca Alexandrescu

Reporter: Vă întreb de ce (n.r. - accesarea „Arhivei speciale”), pentru că Traian Băsescu a sugerat că Victor Ponta era ofiţer acoperit al SIE.

Ioan Talpeş: Asta putea să audă chiar de pe stradă.

Dar e adevărat?

Dar mă întrebaţi pe mine? Când aţi auzit dvs că eu am spus despre cineva? Eu consider că e un non sens şi vă zic de ce.. Pentru că domnul Ponta este în activitate.

În activitate politică sau activitate de informaţii?

Nu ştiu… dar eu vă spun că e în activitate.

Am înţeles. Domnul Geoană? A avut celebra afirmaţie, „nici noi nu mai ştim câţi suntem”!

Asta e altceva

E altă categorie?

Asta e altceva. Se mai pune problema, mai ştim câţi suntem şi ai cui! Dacă o să completaţi aşa, atunci vă duceţi după răspunsuri în România.

Am înţeles, deci nu e neapărat SIE, poate să fie alt serviciu?

Şi ai cui? Aceasta este întrebarea care trebuie să completeze!”