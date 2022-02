Ce prevede proiectul de modificarea a Regulamentului Camerei: Fără live-uri şi bannere, tăieri de indemnizaţie la jumătate şi evacuare din sală în caz de jigniri

Parlamentarii propun introducerea unui alineat care prevede interzicerea transmiterii live sau înregistrarea şedinţelor din Parlament, cu excepţia angajaţilor instituţiei în acest sens, sau a jurnaliştilor, cu aprobarea Parlamentului.

Un alt articol prevede interzicerea utilizării violenţei fizice, constând în gesturi agresive, ori a violenţei verbale, ori a violenţei verbale constând în injurii, invective, sau calomnie la adresa unui parlamentar. În cazul încalcării celor două articole, se sancţionează cu evacuarea imediată a persoanei care încalcă prevederile.

În cazul încălcării repetate, un lider de grup sau un deputat poate sesiza Biroul Permanent pentru aplicarea unor sancţiuni prevăzute de actualul regulament. O altă modificare prevede interzicerea desfăşurării de bannere în sala de plen sau în sălile comisiilor.

La articolul privind sancţiunile prevăzute în cazul nerespectării, proiectul prevede adăugarea a patru noi sancţiuni, precum diminuarea indemnizaţiei cu până la 50%, pentru o perioadă de şase luni: „La art. 246 alin. (1), după lit. f) se introduc patru noi litere, literele g)-j)cu următorul cuprins:

g) diminuarea indemnizaţiei cu până la 50% pană la 6 luni pentru exprimarea votului prin mijloace electronice prin utilizarea cardului de vot electronic al altui senator ori deputat, pentru participarea la desfăşurarea unui banner sala de şedinţe in plen sau in sălile comisilor Camerei Deputaţilor, pentru înregistrarea sau transmiterea in direct a şedinţelor Camerei Deputaţilor, Biroului Permanent, Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare sau a comisiilor, pentru violenţă fizică utilizată împotriva unui alt parlamentar sau violenţă verbală constând ţipete, injurii, ameninţări, invective, calomnie la adresa unui al parlamentar;

h) reducerea luării de cuvânt la maxim 10 secunde/intervenţie pentru o perioadă de până la 3 luni de zile in cadrul şedinţelor Camerei Deputaţilor, incepând cu ziua aplicări sancļiunii disciplinare pentru săvârşirea abaterii disciplinare de violenţă verbală constând ţipete, injuri, ameninţări, invective, calomnie la adresa unui alt parlamentar;

i) reducerea la jumătate a timpului alocat cu ocazia moţiunilor, orei Guvernului, orei primului ministru sau şedinţelor solemne grupului parlamentar din careface parte deputatul sancţionat pentru săvârşirea abateri disciplinare constând în violenţă verbală, injurii, invective sau calomnie la adresa unui al parlamentar;

j) retragerea şi punerea la dispoziţia Secretarului General al Camerei Deputaţilor pentru o perioadă de până la 6 lunia tuturor funcţionarilor publici cu statut special, a personalului contractual cât şi logistica auto repartizate Grupului Parlamentar care prin acţiunile sale, ale deputaţilor sau ale angajaţilor săi pun în pericol buna funcţionare şi siguranţa auorităţii publice, a demnitarilor sau angajaţilor acesteia în incinta Camerei Deputajilor începând cu data constatării afectări bunei funcţionări a activităţi Camerei, aplicată prin decizie a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor conform procedurii prevăzute de art. 246 alin. (2), la sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a unui grup parlamentar sau a unuideputat", se arată în proiectul de modificare al Regulamentului Camerei Deputaţilor.