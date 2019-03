Dragnea, întrebat de ce s-a internat într-un spital privat: Este spital cu capital 100 la sută românesc. Eu urmez medicul

Liviu Dragnea a fost întrebat luni, într-o conferinţă de presă, de ce a ales să meargă la un spital privat şi nu la unul de stat, pentru a-şi trata hernia de disc.„În legătură cu spitalul privat, am citit şi eu mai multe comentarii. În primul rând, e un spital românesc, cu capital sută la sută românesc. În al doilea rând, eu aşa am făcut toată viaţa şi recomand tuturor să facă la fel. Eu urmez medicul. Medicul e un medic pe care îl ştiu de mult, un medic care a reuşit o intervenţie foarte complicată la Irina şi pentru care îi mulţumesc şi acum şi public şi acolo mi-a zis să merg, şi acolo m-a consultat şi m-a îngrijit şi suntem în contact permanent. Nu are legătură că este privat sau de stat. Dacă îmi spunea să merg la oricare alt spital, acolo mergeam, Am urmat şi voi urma medicul. Este vorba de doctorul Catană”, a afirmat liderul PSD.El a precizat că şi atunci când era la Teleorman avea doi medici la care se ducea, deşi putea ajunge la orice spital din ţară sau din străinătate.Liviu Dragnea a mai spus că a fost diagnosticat cu hernie de disc şi a convenit cu cadrele medicale să nu facă acum pasul către operaţie.„Diagnosticul este unul foarte bun şi anume hernie de disc şi cervicală şi lombară. Am discutat despre asta şi am convenit să nu facem pasul acum către operaţie, să încercăm cu fizioterapie, kinetoterapie, înot, repaus cât mai mult, mă rog întins, sex cât mai puţin”, a mai precizat liderul social-democraţilor.Jurnaliştii i-au spus că a lipsit de la ultimul termen în dosarul angajărilor fictive, Liviu Dragnea replicând: „Trebuia să trimită mascaţii să mă ia de acolo. Am citit şi chestia asta de la unul la capătuiul căruia am stat în Istanbul când a fost operat. M-am dus şi am stat la căpătâiul lui o zi întreagă. De Victor Ponta vorbesc”.Liderul PSD Liviu Dragnea a fost internat din nou în spital sâmbătă seară, a anunţat duminică, la Braşov, secretarul general al partidului Codrin Ştefănescu.În urmă cu o săptămână, tot Codrin Ştefănescu a anunţat că Liviu Dragnea are dublă hernie de disc şi va rămâne internat pentru câteva zile.

