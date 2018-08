Carmen Dan l-a reevaluat pe şeful de la Omoruri care a găsit arma jandarmului furată la protest: „Sunt un ministru care critică, dar şi mulţumeşte când e cazul”

„Poliţia Română, ieri, a identificat arma dispărută, pentru noi e o activitate pe care am reuşit să o ducem la bun sfârşit cu succes. Vreau să adresez pe această cale mulţumiri celor care au coordonat activităţile de identificare a armei, dar şi structurii de Crimă Organizată coordonată de domnul Gavriş”, a precizat ministrul de Interne, Carmen Dan, la finalul discursului.

La începutul lunii ianuarie, Carmen Dan l-a certat public pe Gavriş, spunând că nu avea mandat să facă declaraţii publice în legătură cu modificările aduse Codurilor Penale. „Este un poliţist care şi-a exprimat un punct de vedere, repet, nu i-am dat eu acel mandat. Eu cred că rigorile acestei funcţii impun o anumită reţinere. Cred că poliţiştii trebuie să se ţină departe de sfera politică şi din punctul meu de vedere atât timp cât şi-a expus public o părere personală, fiind cunoscut ca un bun profesionist, ca un bun specialist, şi-a adus singur un deserviciu”, explica Carmen Dan în urmă cu şase luni.

La sfârşitul audierilor, ministrul de Interne a mai anunţat că susţine „atitudinea deschisă şi transparentă” cu privire la anchetele desfăşurate pe acest subiect şi că, deşi nu a primit o invitaţie oficială la audierea din Comisie, a considerat că prezenţa sa este necesară.

„În primul rând, susţin atitudinea deschisă şi transparentă şi a fost o atitudine promovată pe tot parcursul mandatului meu. Nu am primit o invitaţie oficială, dar am considerat că e necesar să vin. Am făcut toate precizările necesare. Există o procedură, avem toată disponibilitatea să punem la dispoziţia comisiei acest raport. Vor analiza şi vor parcurge detaliile acestui raport, suntem oricând la dispoziţia Comisiei”, a explicat Dan.

Ministrul de Interne a mai declarat că „se bucură” că a avut posibilitatea să răspundă la întrebările venite atât din partea opiniei publice, cât şi din partea membrilor Comisiei pentru Apărare din Parlament, şi a precizat că toate rezultatele anchetei vor fi făcute publice imediat ce vor fi primite de Minister.

„Dincolo de disputele politice, mă bucur că astăzi ama vut posibilitatea să răspundem la foarte multe întrebări dni spaţiul public. Încă sunt o serie de activităţi pe care le derulăm. Poliţia îşi face treaba în continuare, jandarmeria la fel, pe măsură ce vom avea date despre numărul dosarelor penale, despre orice alt aspect reieşit din anchetă, vi le vom pune la dispoziţie cu celeritate şi fără nicio rezervă. Am discutat şi cu domnul preşedinte, vom pune al dispoziţie raportul şi domniei sale”, a spus Carmen Dan.