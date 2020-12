Care este programul politic al AUR. Partid conservator care vrea educaţie sexuală pentru adolescenţi

Formaţiunea se arată împotriva ideologiei de gen, pe care o consideră „o aberaţie teoretică”, şi subliniază că o naţiune nu are şanse să supravieţuiască „decît dacă îşi cultivă tiparul clasic al familiei obişnuite”.

„Familia este celula de bază a oricărei societăţi viabile. De aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine şi să apere familia. Doctrina A.U.R. consideră că ideologia de gen este o aberaţie teoretică care descinde din oficina actuală a activiştilor neomarxisti. Aşa cum un organism nu se poate păstra în viaţă decît dacă îşi conservă sănătatea celulelor, tot astfel o naţiune nu are şanse de supravieţuire decît dacă îşi cultivă tiparul clasic al familiei obişnuite. Familia nu este obiect de controverse decît pentru cei care vor să o distrugă sub pretext de remaniere modernă. Căsătoria nu poate avea drept formulă primordială decît perechea alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie. Orice altă variantă de alăturare a sexelor nu are legătură cu sensul autentic al acestei formule. De aceea, în concepţia A.U.R, familia nu este o temă de negociat, cum nu e nici o problemă de rezolvat. E a fost rezolvată cu mult înainte să apărem noi, generaţia din a cărei indignare s-a născut actuala A.U.R”, consideră formaţiunea.

Partidul mai precizează în program că România trebuie să rămână cu faţa către Europa şi că „cel mai important ţel actual” este schimbarea mentalităţii. Un obiectiv important pentru AUR este şi „asumarea reunirii cu Republica Moldova ca proiect de ţară şi prioritate în strategia naţională şi europeană de securitate, dezvoltare regională şi consolidarea flantului estic al NATO”.