Candidatul PNL pentru Sectorul 1, la un pas să-l depăşească pe Tudorache

Conform sondajului CURS, citat de ştiripesurse.ro , Dan Turodache are 36% din intenţiile de vot ale alegătorilor, fiind urmat de liberalul Tănase Stamule cu 32%. Pe următoarele locuri se regăsesc Clotilde Armand (USR) cu 19% şi Eugen Tomac (PMP) cu 5%.

Date CURS mai arată că candidatul din partea partidului lui Dacian Cioloş sau o candidatură din partea unui independent ar oţine 2%, în timp ce ALDE ar aduna doar 1% din voturi în Sectorul 1.

„Dan Tudorache este la un pas de părăsi fotoliul de primar al Sectorului 1, după un mandat dezastruos în care nu a realizat niciun proiect important pentru comunitate. Nu o spun doar eu, o spun chiar locuitorii din sector, la întâlnirile pe care le am zilnic cu aceştia. În Griviţa, în Bucureştii Noi, în Pajura, în Străuleşti, Chitila, Dămăroaia, în Aviaţiei, în zona Băneasa sau în Giuleşti Sârbi nu am întâlnit niciun proiect important făcut cap-coadă de acest primar. Am întâlnit, în schimb, oameni nemulţumiţi că nu sunt băgaţi în seamă de administraţia locală, decât atunci când li se cere să plătească taxele. Primăria a plantat gazon in ianuarie între şinele de tramvai, se gândeşte să construiască 9 patinoare în sector, dar nu vede cum se circulă pe străzile desfundate, cum arată pieţele din cartier, cum sunt parcate maşinile pe terenuri virane neamenajate, dacă nu pe trotoare impracticabile pietonilor, cum se luptă cu mizeria locutorii la fiecare colţ de stradă sau cum sunt obligaţi să înveţe cei mai mulţi dintre copii. Acest primar a condus sectorul în purul stil PSD-ist. Pur si simplu această generaţie de politicieni nu înţelege că, la 30 de ani de la revoluţie, nu mai putem accepta stilul lor bolşevic şi vrem cu toţii să trăim într-o capitală europeană”, a declarat Tănase Stamule.