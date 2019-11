Băsescu: Personal, nu am convingerea că Guvernul Orban va emite ordonanţa pentru primari în două tururi

Traian Băsescu şi-a exprimat, vineri, la Sinaia, scepticismul cu privire la faptul că Guvernul va legifera reîntoarcerea la două tururi de scrutin în ceea ce priveşte alegerea primarilor.

"Personal, nu am convingerea că Guvernul Orban va emite ordonanţa de urgenţă pentru intrare în două tururi pentru că şi ei au primari de mari unităţi administrative care au interesele lor. (...) Influenţa primarilor a fost mare şi în PDL, este mare şi acum în PNL, de aceea am semne de întrebare dacă vor emite sau nu ordonanţa de urgenţă de modificare a legii alegerilor locale şi de aceea, comandamentul zero: deschideţi uşa negocierilor”, le-a spus fostul şef al statului membrilor conducerii PMP, reuniţi la Sinaia.

El le-a recomandat acestora să facă alianţe pe plan local înainte de primul tur al alegerilor, subliniind că PMP se va compromite dacă va face alte alianţe decât cu PNL sau USR.

Vin alegerile locale. Aici nu veţi avea alt drum decât al alianţelor, pentru că dacă nu se modifică legea alegerilor locale ar însemna să lăsăm administraţiile locale în continuare în mâna PSD-ului. Şi atunci, ceea ce s-ar face în turul doi, în mod normal, dacă s-ar desfăşura în două tururi (...) ceea ce s-ar fi făcut într-o astfel de situaţie trebuie să faceţi din turul unu. Vă recomand alianţe cu liberalii şi cu USR-ul. Nu aş vrea să aud de alt tip de alianţe şi v-aţi şi compromite dacă aţi face alt tip de alianţe, a mai afirmat Băsescu.

La rândul său, preşedintele PMP, Eugen Tomac, a spus că partidul pe care îl conduce este pregătit să discute despre candidaturi pe liste comune.

"Noi suntem pregătiţi să discutăm oricând şi cu colegii din PNL şi cu cei din USR, acolo unde se pot face asemenea înţelegeri să aplicăm strategia înţeleptului dacă vrem în mod real să eliminăm PSD-ul din administraţia publică locală, pentru că la ora actuală PSD-ul are 1.800 de primari, dacă vrem în mod real să scoatem PSD-ul şi din administraţia publică locală sunt situaţii în care nu avem altă şansă decât să stăm la aceeaşi masă şi să stabilim o strategie comună. Altfel vom rămâne în zona de improvizaţie”, a spus liderul PMP.

Acesta a spus că sunt 130 de localităţi, inclusiv municipii reşedinţă de judeţ, în care PMP are peste 10 la sută din voturi, iar voturile acestea contează în stabilirea unui câştigător.