Bădălău: Îmi cer scuze tuturor românilor plecaţi în străinătate. Regret contextul şi formularea total nefericite. Îi preţuiesc şi îi respect pe toţi românii

„Aş începe din nou să îmi cer scuze tututor românilor plecaţi în străinătate la muncă, să îmi cer scuze familiilor lor, regret contextul şi formularea total nefericite. E clar că eu nu gândesc aşa şi foarte mulţi oameni ştiu lucrul ăsta. Eu îi preţuiesc şi îi respect pe absolut toţi românii, indiferent unde sunt”, a declarat Bădălău, miercuri, înainte de şedinţa Comitetului Executiv al PSD.El a spus că va respecta orice decizie vor lua colegii săi în ceea ce-l priveşte.„Respect decizia colegilor din CEX şi o voi accepta. Accept decizia colegilor din CEX”, a mai afirmat senatorul PSD.Comitetul Executiv al PSD se reuneşte, miercuri, în prima şedinţă după ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea interimară a formaţiunii. Social-democraţii discută modul de poziţionare faţă de proiectele importante din agenda publică şi chestiuni organizatorice pentru congresul din februarie. Declaraţiile lui Nicolae Bădălău referitoare la diaspora ar putea fi, de asemenea, analizate în şedinţă.Senatorul PSD Nicolae Bădălău a spus, vineri, comentând intenţia de a creşte numărul de parlamentari pentru diaspora, că doar 700.000 au domiciliul legal în străinătate, restul, până a 3-5 milioane cât se vehiculează fiind ”fetele alea de le duc ăştia”.Bădălău a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă la Giurgiu, despre rezultatele alegerilor, despre guvernarea PNL, dar şi despre propunerea care vizează majorarea numărului de parlamentari pentru diaspora.„Acuma e discuţia pe câte locuri dăm în diaspora. Am avut discuţia şi la Parlament: dacă vreţi să puneţi pe listele partidlui din diaspora, cine nu vă lasă? Aşa cum sunt ele astăzi, nu putem să mărim numărul de parlamentari. E clar că dacă mărim numărul şi cer 15 - ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia. Eu ştiu..nu ilegal...şi vor să li se calculeze posturile de parlamentari pe toţi care bănuiesc ei că sunt acolo”, a spus Bădălău, în jurul minutului 46 al înregistrării.Bădălău a făcut referire şi la filmarea din 2018 când a participat la o petrecere la care, pe ritmul unei manele, i s-a făcut o dedicaţie cu un mesaj jigitor pentru diaspora.„Ştirea falsă care s-a tot promovat, vizavi de ştirea cu medodia care a devenit hit naţional şi probabil şi internaţional. De tot mi-o pun mie. Eu n-am participat acolo, n-am dat, de fapt am luat, dar...”, a mai spus Bădălău.Acesta s-a arătat deranjat de aceste asocieri, întrucât susţine că nu are nicio problemă cu diaspora.„E destul de deranjant că nu am nicio problemă cu diaspora, am rude, am prieteni care-s afară şi cred că povestea asta ar trebui să înceteze”, a mai spus Bădălău.