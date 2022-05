AUR vrea o coaliţie a opoziţiei la alegerile din 2024, dar fără USR

„Ca să scăpăm de partidul unic PSD PNL ne trebuie un singur front unit, al tuturor românilor, indiferent de ideologie!”, a scris George Simion, vineri, pe pagina sa de Facebook. Contactat de „Adevărul” pentru a spune cu cine are de gând să pună bazele „frontului unit”, liderul AUR a explicat că doreşte să colaboreze cu „partidele din afara sistemului”.

„Un front unit al partidelor din afara sistemului care a condus România timp de 32 de ani - PSD, PNL şi partidele lui Iohannis. În Parlament avem patru partide care l-au susţinut şi îl susţin în continuare nemijlocit pe Klaus Iohannis - PSD, PNL, USR şi UDMR”, a declarat Simion pentru „Adevărul”. Întrebat dacă va invita totuşi USR să se alăture acestui demers, în condiţiile în care şi Uniunea Salvaţi România se află în opoziţie, liderul AUR a precizat: „Noi am invitat USR-ul să semneze pentru suspendarea lui Klaus Iohannis şi au refuzat. Asta înseamnă că sunt şi ei la brelocul preşedintelui şi au susţinut realegerea lui Klaus Iohannis”.

George Simion a mai transmis că îşi doreşte ca „frontul unit” să meargă cu un candidat unic la alegerile din 2024, însă rămâne de văzut, „în funcţie de ce face coaliţia de guvernare”, dacă propun liste comune pentru tot pachetul de alegeri - parlamentare, locale, europarlamentare şi prezidenţiale. „În măsura în care ei vor avea candidaţi comuni şi la alegerile locale, pentru că este clar că la parlamentare şi prezidenţiale şi-au împărţit deja până în 2028 funcţiile, şi blocul nostru comun, al partidelor, asociaţiilor civice şi personalităţilor cunoscute că nu au colborat cu regimul în ultimii 32 de ani, va avea liste comune. În funcţie de ce face coaliţia de guvernare”, a mai punctat liderul AUR.

Cum este împărţită puterea politică

La nivelul Parlamentului, singurele partide de opoziţie sunt AUR şi USR, care adună împreună 120 de parlamentari. La Camera Deputaţilor, cele două formaţiuni au împreună 82 de deputaţi ( USR – 55, AUR – 27), în timp ce la Senat numără 38 de senatori ( USR – 25, AUR – 13). La acest număr se mai adaugă 31 de parlamentari neafiliaţi din ambele Camere. În schimb, actuala coaliţie de guvernare PNL-PSD-UDMR are în total 301 de parlamentari, bucurându-se şi de susţinerea grupului minorităţilor naţionale (18 deputaţi).

În afara Legislativului există şi alte partide cu o reprezentare considerabilă în teritoriu şi spre care Alianţa pentru Unirea Românilor ar putea să îşi îndrepte atenţia în vederea formării unei coaliţii de opoziţie la alegerile viitoare.

PMP are, potrivit rezultatelor de la locale, 50 de primari, Partidul Pro România – 36 de edili, iar ALDE – 15. Prin comparaţie, un partid ca USR are doar 28 de edili. Cele trei formaţiuni au şi un număr important de consilieri locali. PMP are 2.137 de consilieri locali, ALDE – 861, iar Pro România – 1.885, adică 4,72%. În plus, PMP are 67 de consilieri judeţeni, în timp ce Pro România a obţinut 56, iar ALDE doar 12. Mai mult, pe scena politică au apărut şi formaţiuni desprinse din marile partide, cum ar fi formaţiunea lui Ludovic Orban - Forţa Dreptei, sau cea a lui Liviu Dragnea - Alianţa pentru patrie.

Polul conservator dorit de AUR

Nu este pentru prima dată când Alianţa pentru Unirea Românilor vorbeşte despre crearea unui front comun cu alte partide. În luna noiembrie a anului trecut, AUR începuse discuţiile pentru formarea unui „pol conservator”, invitând mai multe partide la discuţii, precum Partidul Alternativa Dreaptă (partid format după fuziunea dintre M10 şi Forţa Moldova), PNŢCD, Alianţa Creştin Democrată şi Coaliţia pentru Naţiune (partid condus de Dan Chitic). Contactat la acel moment de „Adevărul”, Claudiu Târziu a transmis că discuţiile nu au fost încă începute, ci doar a fost făcută o ofertă.

Tot atunci, PMP a transmis că nu se va aşeza niciodată la masă cu „extremiştii”, în timp ce surse din Forţa Dreptei au declarat că nici Ludovic Orban nu vrea să poarte discuţii cu AUR despre o posibilă colaborare.