Asociaţia lui Nicuşor Dan a dat în judecată 70 de proprietari persoane fizice

ONG-ul a chemat în judecată toţi locatarii unui bloc din Bucureşti, de pe Maria Rosetti 38, pentru a anula autorizaţia de construire a clădirii în care locuiesc.

„Am aflat de la cineva din bloc că am fost daţi cu toţii în judecată. Am crezut că nu văd bine atunci când m-am uitat pe citaţia la proces. M-a afectat foarte mult. Era să fac infarct. De unde până unde? Nu mai am altă casă. Nicuşor Dan, care vrea să ne lase fără case, a intrat în politică şi vrea să candideze şi ca primar al Bucureştiului. Să facă ce vrea el, dar nu pe nervii şi sănătatea noastră, pentru că suntem oameni în vârstă“, a declarat Ileana Constanţa Damian, proprietara unui apartament din bloc, potrivit investigaţiei cetăţeanul.net.