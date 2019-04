Ambasada Olandei îl ironizează pe Tudorel Toader: Ni s-a găsit ceva în cafea

„21 de zile pana la Ziua Nationala. A început numărătoarea inversă şi suntem în toiul pregătirilor: pe 24 aprilie sărbătorim Ziua Naţională a Olandei. Astăzi a plouat, noi am degustat. Şi ni s-a mai şi arătat ceva în cafea”, scrie Ambasada Olandei, făcând referire la o fotografie cu o cafea în interiorul căreia scrie „this text will self destruct” (trad: acest text se va autodistruge).







Mesajul este o ironie la Tudorel Toader, care pe 6 aprilie publica un mesaj în care sublinia că îl va şterge după o oră: „O simpla precizare ! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta ! PS: aceasta postare va fi stearsa dupa o ora !”.







De altfel, asta nu a fost prima oară când ministrul Justiţiei a anunţat durata mică de viaţă a mesajelor sale, pe 22 octombrie anul trecut acesta publicând ceva asemănător: "Raspuns pentru cei ce nu vor sa inteleaga: Comisa de la Venetia nu a luat in discutie modificarile survenite prin OUG pentru modificarea legilor justitiei. Un astfel de aviz ar urma sa fie adoptat la plenara din decembrie 2018 !

PS: mesajul va fi sters peste o ora !”, scria Toader pe Facebook.



