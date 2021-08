Allen Coliban, despre USRPLUS: De prea multe ori se vorbeşte despre cine cui îi fură partidul. Fuziunea nu s-a încheiat. Încă ne manifestăm bicolor în interior

Coliban a declarat duminică, în cadrul Comitetului politic al USR PLUS, că nu crede că fuziunea dintre cele două partide s-a încheiat.





“Noi considerăm că fuziunea nu s-a încheiat şi că la un an şi opt luni de când BN-urile au decis să demareze procesul acesta, noi încă ne manifestăm bicolor în interior, încă, dacă ne uităm la cei un an şi opt luni, putem să spunem că a curs mult prea mult sânge în interior, sânge albastru, sânge portocaliu, de la caz la caz, prea multă dezbinare şi de fiecare dată când au existat alegeri interne exista acest semnal de tribalism. Una vorbim la microfoane şi în faţa camerelor şi am auzit cuvântul ”împreună” de foarte multe ori menţionat în discursuri astăzi şi alta este ceea ce se întâmplă în partid şi semnalul pe care îl transmitem în filială”, a afirmat Coliban.