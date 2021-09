Alegerile pentru conducerea USR PLUS încep cu o amânare: Ar fi votat mai mulţi membri care nu aveau acest drept

USR PLUS anunţase miercuri dimineaţa că astăzi, 15 septembrie, este prima zi de vot pentru şefia partidului. În cursă s-au înscris copreşedinţii Dan Barna şi Dacian Cioloş, dar şi senatorul Irineu Darău.

Votul se desfăşoară online, prin intermediul unei platformei securizate, în două tururi, dacă niciunul dintre candidaţi nu reuşeşte să obţină peste 50% din voturi în primul tur, a anunţat formaţiunea. Potrivit sursei citate alegerile se vor desfăşura după cum urmează:

„Turul 1 – start vot 15.sep. 10:00 am, stop vot: 22.sep. 10:00 am

Turul 2 – start vot: 23.sep. 10:00 am, stop vot: 30.sep. 10:00 am”.

Potrivit comunicatului USR PLUS aproximativ 50.000 de membri vor vota noul preşedinte USR PLUS. Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti. În cadrul congresului, delegaţi ai filialelor din toată ţara vor alege şi membrii Biroul Naţional al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.