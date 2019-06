Adrian Năstase a lansat o petiţie online pentru a scoate PSD din criză. „Băsescu şi Iohannis au divizat societatea”

„Noi, semnatarii acestui apel, ne adresăm actualilor şi foştilor membri ai Partidului Social Democrat, simpatizanţilor acestuia, tuturor celor care împărtăşesc valorile social-democraţiei, precum şi celor care consideră că România are nevoie, in continuare, de un partid politic de stânga modern si puternic. În faţa eşecului politic al PSD în alegerile pentru Parlamentul European, considerăm că este datoria noastră morală să sprijinim principalul partid al stângii să iasă din criza în care se află. O spunem cu tărie, pentru a evita confuziile: nu suntem o disidenţă în interiorul PSD, nu dorim să constituim un partid în interiorul partidului”, se arată în textul petiţiei.



Năstase mai afirmă că cele patru dimensiuni ale crizei din PSD sunt - de identitate, de management, de resurse umane şi comunicaţională. Acesta mai explică că valul de ură s-a declanşat de la protestele din 2017-2018, care au venit în urma schimbărilor din domeniul Justiţiei. Fostul premier mai e de părere că principalii vinovaţi pentru divizarea societăţii sunt Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, prin poziţiilor lor la referendumul pentru redefiniea familiei.



„Criza de identitate s-a adâncit prin preluarea unor instrumente din arsenalul Dreptei politice. Până la aşa-numitul „referendum pentru familia tradiţională” PSD nu a promovat măsuri prin care să fie divizată societatea. Spre deosebire de Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, care au utilizat instrumentul referendumului, în trecut PSD a negociat marile probleme din societate, a propus politici integrative şi abordări consensuale, nu a divizat prin întrebări tranşante asupra unor chestiuni foarte complexe”, se mai arată în textul petiţiei.



Până la acest moment, petiţia fostului premier are 440 de semnături.

