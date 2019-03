Oana-Maria Bogdan (PLUS): Eu cred că mulţi oameni ne vor vota pentru emoţia pe care o transmitem.  PSD fură banii din România. Uitaţi-vă la PNDL

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Aţi prins perioada comunistă în România? Vi se pare că ceea ce aţi spus dvs. e asemănător cu ceea ce se întâmpla înainte de 1989, când proprietatea era comună?

Nu! Nici vorbă. Nu este vorba de o declaraţie pe care am dat-o, ci de un comentariu pe care l-am făcut la postarea unui coleg arhitect. Sub nicio formă nu luăm proprietatea privată. Am afacerea mea, am un apartament în proprietate privată. E un comentariu scos din context cu rele inteţii şi apoi promovat foarte mul!

Credeţi că oamenii vor ajunge la proprietate?

Îmi pare rău că oameni traumatizaţi înainte de 89 au citit aceste lucruri scoase din context. Mi-am cerut scuze pe Facebook. Discuţia flosofică pornită cu colegul meu are de a face cu viitorul, cu viaţa pe care o vor avea tinerii. Noi, arhitecţii, ne imaginăm viitorul. Cu asta ne ocupăm.

Oameneii din Vest, cu foarte multe posesiuni, nu simt nevoia să mai acumulze. Aşa se înţelege UBER, Bla Bla Car, sau să împrumuţi bormaşina altuia. Fiecare din noi este din ce în ce mai dispus să împrumute, să folosească temporar. E mai convenabil, sunt foarte multe avantaje. Hai să nu ne mai cumpărm maşină, hai să ne cumpărăm servicii de mobilitate. Plăteşti pentur un serviciu, nu plăteşti pentru un obiect. Tu nu-ţi cumperi un bec, îţi cumperi lumină. Când nu mai ai lumină, suni la o firmă şi vine să repare.

Nu putem consuma la nesfârşit pe o planetă cu resurse finite. Ne-ar trebui patru planete. Trecerea de la posesia unui obiect la plata pentru servicii va fi una naturală.



Ce facem cu locurile de muncă alec celor care fac becuri?

Acei oameni vor face altceva. Locurile de muncă nu o să ni se ia odată cu trecerea la economia circulară. O să ni le ia robotizarea, automatziarea. Educaţia e importantă. Hai să ne educăm copii pentru acest viitor. Noi nu ştim care vor fi meseriile viitorului. Ştim acum că sunt pregătiţi să aibă anumite însuşiri.

Citind comentariul dumneavoastră suna a kibbutz? Aşa e?

Nu! E vorba de teritoriu. Trebuie să ne gândim la soluţii împreună, dar la un nivel care transcende nivelul ţării. provocările sunt în zona politică.

Desfinţează USR şi PLUS proprietatea privată?

USR şi PLUS nu desfiinţează proprietatea privată. Cetăţeanul e central, proprietatea e importantă.

Cum aţi ajuns în politica românească?

Deşi am plecat în Belgia, eu am păstrat legătura cu România. Eram cunoscută în lumea arhitecţilor. Când s-a căutat un secretar de stat responsabil cu patrimoniul de stat, am fost sunată. Am fost sunată de doamna Corina Şuteu, ministru al Culturii. Am primit telefonul şi am spus da pe loc. Eu am spus da pentru că aveam firma organizată foarte bine. Am zis că plec pentru 3 luni.

Vă doreaţi o asemenea funcţie?

Nu neapărat, dar voiam să cunosc mai bine. Aveam şi o admiraţie pentru Guvernul Cioloş. În Belgia, clasa politică e perimată. Vor oameni noi. Acea schimbare nu va avea loc prea curând acolo, dar cred că în România va putea să fie acea schimbare. Situaţia e foarte gravă în România şi sunt doar 2 variante: ori ne ducem în prăpastie, ori facem un salt calitativ uluitor. Trebuie să îi inspirăm şi pe ceilalţi. Nu trebuie să căutăm modele din vest.

Secretarii de stat au puterea de a schimba ceva? Ni se spune că sunt unii funcţionari din ministere care blochează tot? faceţi schimbarea?

Da! Noi, cei din PLUS şi USR, suntem oameni care am făcut ceva. Nu suntem poltiicieni de meserie. Ce am văzut eu, în 2016, e că sistemul atât de peticit, încât dacă vrei să faci rău, poţi face rău, dacă vrei să faci bine, faci bine. Noi avem ca primă măsură când vom fi la guvernare o reformă administrativă, gândită inteligent. Nu o să dăm toată lumea afară, sub nicio formă. Ştim unde să intervenim.

Alegerile locale vor fi cele care vor da tonul, iar dacă noi vom avea majoritatea în Parlament, vom putea face schimbarea.

Sunteţi conştientă că dacă veniţi la putere în ministere găsiţi o parte din oamenii PSD?

Eu nu cred că toţi oamenii sunt pe poziţii greşite. Acolo unde nu există performanţă, vor fi înlocuiţi cu alţi oameni care pot performa. O să dăm concursuri când e cazul. Nu trebuie să le fie frică celor care au bune intenţii. Eu cred că sunt bani în România, dar sunt gestionaţi prost, furaţi.

Cine îi fură?

Îi fură PSD. Uitaţi-vă la PNDL. Acolo au fost şi bani furaţi.

Ce vreţi de la politică? Unde vreţi să ajungeţi?

A venit vremea pentru România să ocupe alt loc. A venit vremea să dăm tonul. Programul nostru politic e gândit pe 10 ani. Noi vrem o viaţă mai bună pentru toţi Românii. Tot ce facem e pentru cetăţean.

Trebuie o educaţie continuă pentru cetăţean. Trebuie să ne educăm toţi. Gândim integrat lucrurile.

Unde vă deţi? La un minister, secretar de stat?

Eu mă uit acolo unde e nevoie de mine. Eu nu am venit în România ca să ocup o poziţie, am venit ca să contruiesc. Acum construiesc o organizaţie politică şi acest proiect pentru România. Eu cred că mulţi oameni ne vor vota pentru emoţia pe care o transmitem, iar acea emoţie vine şi din sinceritate. Eu, ca arhitect, mă pricep să organizez lucrurile. Mă pricep să planific.





















Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: