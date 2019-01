Dacian Cioloş, la Adevărul Live: Există o mare probabilitate să mergem pe listă comună cu USR. Sunt în contact şi cu prieteni din PNL

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

Am intrat în linie dreaptă pentru europarlamentare. Avem deja partide care şi-au anunţat candidaţii sau au început cursa internă. Printre acestea, şi PLUS, partid condus de Dacian Cioloş.

Nu e partid meu, fac şi eu parte din partid. Deocamdată sunt simplu membru al partidului, printre cei 15.000 care şi-au exprimat dorinţa să fie membri. Vom avea alegeri la finalul lunii ianuarie şi voi candida pentru şefia partidului.

Toată lumea vă ştie pe dumneavoastră. Cine sunt ceilalţi lideri?

După ce în luna septembrie am ajuns al concluzia că avem şanse foarte mici să ne înregistrăm partidul RO+ pentru că am avut plângeri care întârziau procesul, am iniţiat alături de colegi demersul pentru un nou partid.

Care e numele colegilor?

Sunt trei oameni care au înregistrat partidul. vorba de un coleg care e avocat. Faptul că se nbumşete plus nu e întâmplător.Am vrut să legăm numele de proiectul iniţial. Infrastructura regională pe care am construit-o în Ro+ au fost preluate de PLUS. Avem peste 6.000 de membri validaţi din cele 15.000 de solicitări, iar pe 26 ianaurie vom avea prima Convenţie Naţională şi vom alege conducerea

Ne vrem un partid bine conectat în teritoriu, vom stimula oamenii să lucreze în comunităţi.Oamenii să vină să lucreze de plăcere, să nu fie membri pasivi, să simtă că sunt parte a unui proiect

Cum se va alege conducerea partidului?

Orice poate să-şi depună candidatura pentru şefia PLUS ca interimar. Eu o să cer mandat tranzitoriu de un an, ca să construim partidul.



Până la prezidenţiale aveţi o nouă conducere?

Până anul viitor în ianuarie vrem să continuăm procesul de construcţie. În toamnă vom face alegeri de jos în sus. Până la prezidenţiale vom avea un nou Consiliul Naţional ales de jos în sus.

Câţi oameni vin la această Convenţie?



Am făcut apel la membrii partidului să vedem câţi dintre ei sunt dispuşi să vină la Bucureşti, apoi vom face un proces de selecţie a delegaţilor. Intenţia e să avem între 1.200 şi 1.700 de participanţi care să reprezinte toate judeţele. Vor fi delegaţi de fondatorii partidului. Îi vom nominaliza în funcţie de numărul de membri înscrişi pe judeţe. Dacă vor fi mai mulţi doritori vom alege prin tragere la sorţi.

Intenţionăm să organizăm un partid de mase, deschis larg, şi celor din urban, şi celor din rural, şi tinerilor, şi bătrânilor. Vrem cu adevărat o democraţie participativă. Nu vrem doar să ne batem cu cineva, ci să contruim o alternativă. De 20 de ani, Opoziţia se tot bate cu PSD. Societatea românească poate construi ceva.



Urmează negocieri cu USR în vederea europarlamentarelor?

Suntem în discuţii avansate cu USR. După Convenţia Naţională vom pune pe masă concluziile acestor discuţii. USR are tot pe 26 un Consiliu Politic. Putem ajunge al o alianţă electorală care să ducă la liste comune, dar poate fi şi o înţelegere pe liste separate. Există o mare probabilitate să mergem pe liste comune. Obiectivul nostru este să arătăm că în Opoziţie există o alternativă reală, cu oameni noi în politică, care au demonstrat că pot să construiască o viziune în care românii să aibă încredere.



Se poate discuta şi de fuziunea cu USR?

Nu ne punem problema deocamdată. Suntem două partide, ne consolidăm structurile în teritoriu. Dar ne propunem să colaborăm foarte strâns. Oamenii au nevoie să ne vadă împreună.



Nu aţi pomenit nimic de PNL. E principalul partid de Opoziţie.

Eu sper să văd şi PNL care creşte în încredere să vină aproape de noi şi să putem lucra împreună. PNL a dat semne că intenţionează separat. Respectăm punctul lor de vedere. Sunt în contact şi cu prieteni din PNL.



Aţi fi discutat să discutaţi şi cu ei pentru o alianţă mai mare?

Deocamdată am vrut să facem paşi concreţi. Rămânem deschişi aşa cum am fost şi până acum. Am fost colegi de guvernare care au ales să meargă la PNL. Am văzut că atunci presa a scris că m-au trădat. Nu m-au trădat deloc. Am respectat decizia lor, i-am încurajat să se implice în politică. Şi PNL, la fel ca alte partide cu vechi state în politică, au nevoie de oameni noi.

V-am văzut la Ateneu. Nu aţi mers să daţi mâna cu Ludovic Orban şi Alina Gorghiu?

Să nu aveţi impresia că ne ocolim. Există o deschidere. Faptul că ne spunem unele lucruri direct înseamnă că încercăm să ne câştigăm încrederea unul în celălalt. Am intrat în politică pentru cei care au stat pe margine până acum.



Păreaţi stânjenit când aţi intrat la Ateneu. Aţi participat la ceremonii asemănătoare în alte ţări. Cum v-aţi simţit aici şi în alte părţi?



Nu eram stânjenit, dar mă simţeam aparte într-o atmosferă orweliană. Era o amstecătură de oameni. Vorbeam de UE. Pentru mine nu a fost doar un moment festiv, ci un moment important. N-a fost lipsă de respect că n-am avut cravată la Ateneu. Cu câteva minute înainte fusesem de cealaltă parte a baricadei care manifestau. Sloganurle din Piaţă legate de statul de drept le-am regăsit în discursurile liderilor Europei. A fost o amestecătură de oameni care cred în proictul european şi oameni care l-au ponegrit, care au acuzat străinii, aceiaşi oameni erau la patru ace să sărbătorească UE. Mi s-a părut ridicol. Nu era un moment doar al unui Guvern, ci un moment al României.



Cum a fost comparativ cu alte ţări?

Nu pot să spun că România a fost mai altfel decât ceilalţi. Mi-aş fi dorit să văd premierii şi miniştrii împrăştiaţi prin capitale europene pentru e negocia proiecte politice. Aşa ar fi putut România să fie promovată. Nu e suficient să stai pe margine şi să fluiri, când tu vei fi arbitru pentru un meci care va dura 6 luni.

Nu mi se pare normal să stai pe margine, să mânânci seminţe şi să le scuipi de acolo. Asta m-aş fi aştepta să văd de la cei care au ţinut discursuri sforăitoare la Ateneu.



Am văzut la Ateneu şi persoane controversate. Printre ei şi Adrian Severin, condamnat pentru fapte de corupţie. Cum aţi văzut poziţionarea lui Severin în spatele lui Tusk?

Evident că am remarcat-o. Cei care au gândit acastă strategie au transmis acest semnal. Cei care au organizat acest eveniment au profitat de prezenţa politicienilor care vorbeasc de stat de drept şi au vrut să amestece imaginea acestor personalităţi cu cea a unor condamnaţi pentru fapte care contravin valorilor UE. Semnalul e: uite, în politică oamenii pot să stea împreună, aşa că nu vă mai bateţi capul cu corupţia, pentur că sunt poveşti. Cred că românii sunt suficient e inteligenţi ca să nu calce în astfel de capcane.



Preşedintele Iohannis o fi fost? Sau premierul Dăncilă?

A fost o tentativă de manipulare. Nu cred că domnul Tusk, care a vorbit o română mai bună decât mulţi români, sau domnul Juncker au fost informaţi lângă cine vor sta în sală.



În weekend aţi făcut declaraţii referitoare la viitorul dvs. Aţi spus că o să candidaţi la europarlamentare. Criticii vor spune că Dacian Cioloş pleacă la Bruxelles, nu-l interesează România? Părăsiţi bătălia internă?

Nu părăsesc politica interna. O să rămân implicat, o să fiu foarte activ în politica internă, o să fiu disponibil şi pentru alte candidaturi în următorii ani. Dacă voiam un post bine plătit la Bruxelles nu veneam să constitui un partid în România. Nu aveam nevoie de un partid în România ca să obţin un post la Bruxelles. Am avut propuneri în toată această perioadă. Faptul de a candida pentru PE la primele alegeri ale partidului e un prim semnal pe care putem să-l dăm. Acesta e momentul în care trebuie să ne prezentăm oferta politică.