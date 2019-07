Experienţe alternative în jurul Festivalului Internaţional "George Enescu"

„Enescu Spirit” - un proiect organizat de LIFE.ro, asociat ediţiei 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu, va oferi în interiorul Palatului Universul o multitudine de activităţi inspirate de muzică, transpuse în experienţe diverse - de la audiţii inedite, la proiecţii de film, de la degustare de cafea, aşa cum îi plăcea lui Beethoven, până la creaţii inspirate de muzicieni.

„Acest nou program asociat Festivalului creează o conexiune în plus cu publicul, festivalier sau nu, aduce muzica mai aproape de o audienţă diversă, mai mult, poate fi prilej de descoperire sau redescoperire a lui Enescu într-o altă lumină, dintr-un alt unghi. Această deschidere, intensificarea interacţiunii dintre oraş şi Festival este o direcţie pe care am construit în acest an şi suntem bucuroşi că am atras parteneri valoroşi spre beneficiul publicului nostru”, a spus Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Internaţional George Enescu.

Atât pe 31 august, la deschiderea Festivalului, cât şi la închidere, pe data de 22 septembrie, în spaţiile de la Palatul Universul (din Str. Brezoianu 23-25) Life.ro va organiza o serie de evenimente inedite, pe tot parcursul celor două zile, grupate sub conceptul Enescu Spirit. Bucuria muzicii, dar şi puterea ei de a reuni oameni de vârste şi interese diferite şi de a crea armonie va fi ilustrată prin acţiuni care vor include de la audiţii de muzică live, la seturi originale propuse de DJ care valorifică teme enesciene, până la proiecţii de filme, concursuri şi ateliere creative pentru copii şi adulţi, competiţii live între grafferi şi street artişti ale căror lucrări vor fi licitate, iar sumele obţinute vor fi donate pentru dezvoltarea de programe educaţionale muzicale sau prin crearea unor spaţii originale de relaxare în care muzica va facilita şi încuraja întâlniri între generaţii.

Vorbind despre includerea evenimentului LIFE.ro în rândul programelor asociate ediţiei 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu, Tana Pazara, Publisher Life.ro a declarat: „Enescu a crezut în marea putere a muzicii de a uni, de a crea armonie şi tocmai această linie de forţă de mare actualitate o valorificăm în evenimentele LIFE.ro organizate la Palatul Universul. Mai mult, prin diversitatea acţiunilor transformăm muzica într-un limbaj care se adresează atât fanilor consacraţi ai Festivalului, cât şi mai noilor melomani, hipsterilor şi copiilor Mileniului, coporatiştilor şi ONG-iştilor, fie ei CEO sau freelanceri, toţi se pot conecta la Spiritul Enescu. Festivalul Enescu transformă Bucureştiul pentru aproape o lună în punctul nodal al marii muzici a lumii şi noi vrem să valorificăm la maximum această minunată energie.”

Life.ro va pregăti şi o ediţie tipărită dedicată Festivalului Internaţional George Enescu. Aceasta va include o serie de interviuri cu oamenii care fac posibil ca acest festival să se întâmple, despre bucuria de a fi parte a acestuia, dar şi despre provocările care apar într-un eveniment de asemenea anvergură.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: