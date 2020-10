VIDEO Un ziarist turc a protestat în Piaţa Constituţiei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei deţinuţilor politici din Turcia

Gestul a fost un semn de revoltă împotriva încălcărilor drepturilor omului în penitenciarele turceşti şi un apel la solidaritate pentru eliberarea miilor de deţinuţi politici din Turcia. Ziaristul Necdet Celik a povestit pe scurt parcursul vieţii ofiţerului turc, după puciul eşuat din 15 iulie 2016.

“Eu sunt Mustafa Kabakçıoğlu. Am fost comisar de poliţie în Turcia. Acum 4 ani am fost arestat şi închis într-un penitenciar din Turcia. Eu sunt bolnav de astm. Pe 20 august 2020, am început să tuşesc. Prin urmare, m-au pus într-o cameră de izolare, ca să aştept rezultatul testului pentru COVID-19. Timp de nouă zile am stat singur în această cameră, deşi starea mea de sănătate s-a înrăutăţit. Am făcut cereri, am cerut ajutor. Dar nimeni nu m-a ascultat. Pe 29 august, spre dimineaţă, am fost găsit mort pe un scaun de plastic. Am lăsat în urmă mai mulţi deţinuţi bolnavi, mii de deţinuţi politici, femei, profesori, copii însoţiţi de mame după gratii. Vă implor pe toţi să faceţi ceva pentru eliberarea lor. Vă mulţumesc’’, arată