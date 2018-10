LIVE VIDEO Adina Florea, propusă pentru şefia DNA, este audiată în Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

IMAGINI LIVE DE LA CSM

UPDATE: Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de şef al DNA, a criticat, luni, fosta conducere a Direcţiei , menţionând că procuroruii trebuie să fie discreţi şi nu tranformaţi în vedete, aşa cum s-a întâmplat anterior.

"Unii procurori DNA au fost scoşi în faţă, aşa numiţii procurori-vedetă. Eu cred că procurorii trebuie să fie discreţi. (...) Nu trebuie să uităm de numărul mare de achitări. Finalitatea procedeului penal s-a dorit a nu exista atât timp cât instanţele de judecată au hotărât altfel, din acest punct de vedere. Era necesară o activitate managerială mult mai riguroasă, un control de temeinicie, care să iasă din sfera de formalism. Este de subilinIat totodată, modul deficitar de soluţionare a situaţiilor de criză", a declarat Adina Florea, în cadrul interviului în faţa Secţiei pentru Procurori a CSM.



Adina Florea a criticat şi activitatea per ansamblu a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precizând că procurorii s-au axat foarte mult pe infracţiuni de abuz în serviciu, în condiţiile în care obiectul de activitate al DNA îl constituie infracţiunile de corupţie la nivel înalt.

Codruţ Olaru, către Florea: Aţi avut 11 apariţii televizate în 72 de ore. Aţi devenit vedetă?



La interviul susţinut de Adina Florea la CSM, candidatul la şefia DNA, Codruţ Olaru, şeful Secţiei pentru procurori a CSM s-a referit, în contextul în care magistratul a vorbit în proiectul de management despre procurorii-vedetă susţinuţi de fosta conducere, la intervenţiile televizate ale Adinei Florea imediat după propunerea sa în funcţia de şef al DNA.

Codruţ Olaru a vorbit despre 11 apariţii în 72 de ore, una dintre ele depăşind o oră.

"Nu m-am considerat niciodata vedetă", a spus Florea.

"Ati devenit"?, a intrebat Codrut Olaru.

"Nu si nici nu-mi doresc, imi doresc ca presa sa uite de mine. Nu am fost si nu sunt vedeta", a spus magistratul.

Întrebat dacă mediatizarea excesivă va continua, magistratul a răspuns:"Nu va continua din perspectiva unui sef de directie. Daca a parut excesiv e pentru ca presa a continuat sa ma intrebe in mod constat, nu mi-am dorit eu acele aparitii publice. Poate si entuziasmul momentului".

Adina Florea: Protocoalele au creat alt cadru decât cel procesual

Adina Florea, propusă la şefia DNA, a declarat, întrebată de solicitarea CE privind o anchetă privind protocoalele, că, dacă va fi numită procuror-şef DNA, va pune la dispoziţia comisiei toate documentele care să contribuie la aflarea adevărului, precizând că protocoalele adaugă la lege.

"În toată activitatea desfăşurată până acum, nu am lucrat cu aceste protocoale, nu le-am cunoscut decât în momentul în care au devenit publice. Din punctul meu de vedere, acest protocoale adaugă la lege. Dacă Codul de procedură penală asigură cadrul procesual în baza căruia procurorul îşi desfăşoară activitatea şi iată deleagă activitatea în baza acestora. Aceste protocoale au creat un alt cadru, altul decat acela procesual, în baza căruia să poate lucra acele echipe prevăzute de protocoale şi care excede cadrului procesual. Atitudinea pe care aş adopta-o ar fi aceea de a pune la dispoziţia comisiei care ar verifica aceste protocoale a tuturor documentelor care să contribuie la aflarea adevărului", a susţinut Adina Florea, în cadrul interviului din Secţia pentru Procurori a CSM, după cum informează Mediafax.

Întrebarea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, a venit în contextul în care, săptămâna trecută, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, în Parlamentul European, că este nevoie de o investigaţie asupra protocoalelor secrete încheiate în ţară între SRI şi structuri din justiţie şi care au stat la baza multor anchete penale.

Adina Florea: Obiectul de activitate al DNA nu e cercetarea abuzului în serviciu

Obiectul de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu este cercetarea infracţiunilor de abuz în serviciu, ci de a investiga infracţiuni de corupţie la nivel înalt şi mediu, a afirmat luni Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DNA.

„Din datele statistice pe care le-am avut la îndemână, activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a axat mai mult pe soluţionarea infracţiunilor de abuz în serviciu. Cred că obiectul de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu este constatarea şi cercetarea infracţiunilor de abuz în serviciu. Este acela de a constata, de a cerceta şi de a pune la dispoziţia şi pe masa judecătorului infracţiuni de corupţie la nivel înalt şi mediu. Infracţiunile de abuz în serviciu sunt infracţiuni prevăzute în Codul penal ca fiind infracţiuni de serviciu, iar în Legea 78/2000 - ca fiind infracţiuni asimilate celor de corupţie. Mai mult decât atât, am auzit în spaţiul public ideea că atât timp cât nu am putut să dovedim şi să documentăm infracţiunile de corupţie, astfel cum sunt ele prevăzute în Codul penal, am recurs la dovedirea infracţiunii mai facile, aceea de abuz în serviciu", a declarat Adina Florea, citată de Agerpres, în cadrul interviului susţinut în faţa membrilor Secţiei pentru procurori a CSM.

Ea a adăugat că rolul DNA este acela de a descoperi infracţiuni de corupţie complexe şi complicate, precizând că investigarea abuzului în serviciu ar intra în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale sau judecătorii.

"Nu ştiu şi nu cred că rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este acela de a cerceta infracţiuni facile. Dimpotrivă, rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este acela de a cerceta, de a analiza, de a găsi acele infracţiuni de corupţie care au fost săvârşite prin cele mai complexe şi complicate metode infracţionale alese de infractori. Infracţiunile facile, acelea de abuz în serviciu, dacă este să ne referim la acestea, intră în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale şi, de ce nu, a parchetelor de pe lângă judecătorii", a spus Florea.

UPDATE: Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine, referitor la Adina Florea, procurorul pe care l-a propus la conducerea DNA, că nu sunt suspiciuni referitoare la comiterea unei fapte penale, menţionând că "nu are incidente de integritate de natură să trezească suspiciuni".



"Astăzi nu avem la dosar, în documentaţia pe care o examinaţi, o examinăm, nicio dovadă a faptului că în legătură cu dânsa sunt suspiciuni din acelea, bănuieli rezonabile cu privire la comiterea vreunei fapte penale.





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, în cadrul Secţiei pentru Procurori a CSM, că nu există la dosarul Adinei Florea nicio dovadă a faptului că sunt suspiciuni sau bănuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale de către aceasta.

"Adina Florea are experienţă profesională, îndeplineşte toate condiţiile, are aptitudini manageriale specifice funcţiei şi nu are incidente să spunem de integritate, de natură să trezească suspiciuni asupra domniei sale, de la ANI, de la Inspecţia Judiciară pe de altă parte. Pe 27 septembrie, ne aflam împreună aici şi incidentul evocat, care a constituit temeiul amânării a fost sesizarea Inspecţiei Judiciare privind posibila abatere disciplinară comisă de domnia sa. Sesizarea a fost făcută pe 25 septembrie, cu două zile înaintea audierii, de la Inspecţia Judiciară ni se spune că sesizarea a fost făcută chiar în ziua în care urma să aibă loc audierea", a declarat Tudorel Toader, în cadrul şedinţei, informează Mediafax. „În concluzie, de la Ministerul Justiţiei, comisia a apreciat în unanimitate că doamna Florea dintre toţi candidaţii, şi aduc aminte că era a doua rundă de selecţie, îndeplineşte cel mai bine condiţiile pentru a fi propusă drept candidat pentru a prelua conducerea DNA", a completat ministrul.

***

Iniţial, interviul în cadrul Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ar fi trebuit să se desfăşoare pe 27 septembrie. Audierea a fost amânată până când Inspecţia Judiciară se va pronunţa pe sesizarea procurorului general cu privire la o posibilă abatere disciplinară a candidatei pentru funcţia de procuror şef al DNA. Augustin Lazăr a anunţat în 7 septembrie că Parchetul General face verificări la lângă Curtea de Apel Constanţa, acolo de unde ar fi putut să fie transmis protocolul secret din 2016 între SRI şi PG şi care a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov. Tot de la acea instanţă provine şi Adina Florea.