Un patron al Clubului Colectiv reacţionează după aflarea sentinţei: „O consider nedreaptă. Voi depune contestaţie”

Costin Mincu a spus că, în opinia sa, decizia Tribunalului Bucureşti în dosarul Colectiv este una „nedreaptă” şi că va contesta decizia la Curtea de Apel, unde speră ca judecătorii să administreze toate probele şi să audieze inclusiv experţii procuraturii.

„O consider nedreaptă, sper că în apel judecătorii care vor judeca să administreze toate probele, nu aşa cum a făcut domnul judecător Bălănescu. Şi mai mult decât orice, sper să fie audiaţi experţii procuraturii. Adică, mă refer la experţi, experţii INSEMEX şi la experţii pe disciplina în construcţii pe care domnul judecător a decis să nu ii audieze, în cursul dosarului”, a spus Costin Mincu pentru Mediafax.

Costin Mincu este deranjat şi de durata procesului, considerând că, în ciuda faptului că procesul a început în urmă cu patru ani, acesta a urat în realitate doar 14 luni. „Un dosar de amplitudinea asta nu se poate rezolva în 14 luni”, a precizat acesta.

„Eu o să vă mai spun că, deşi în opinia publică circulă acest lucru, că procesul a durat patru ani. El a început acum patru ani, dar practic procesul a durat 14 luni, din momentul în care domnul judecător Bălănescu a preluat dosarul după ce primul judecător s-a pensionat şi până când a dat sentinţa, a durat 14 luni. Convingerea mea este că un dosar de amplitudinea asta nu se poate rezolva în 14 luni. Cu tot respectul pentru domnul judecător, noi o să contestăm decizia şi o să vedem exact ce se va întâmpla în apel”, a mai spus patronul Clubului Colectiv.

Acesta a menţionat şi faptul că nu consideră decizia Tribunalului a fi una justă, motivând că, dacă ar fi considerat că are vreo vinovăţie „în dezastrul acesta teribil”, ar fi pledat vinovat.

„Atâta timp cât am pledat nevinovaţi, nu o consider deloc justă. Dacă aş fi considerat că am o vinovăţie în dezastrul acesta teribil, aş fi pledat vinovat. Dar acuzaţiile care ni se aduc de către procurori, noi le considerăm a fi false, pentru că nu noi am construit clubul, a fost o firma de construcţii care a construit acel club, nu ne-am autorizat noi, ne-a autorizat Primăria, nu ne-am controlat noi, ne-a controlat ofiţerii ISU. (...) Deci toată responsabilitatea care se pune pe umerii noştri, din punctul de vedere al neconformităţii spaţiului, din punctul nostru de vedere, nu stă pe umerii noştri, pentru că atâta timp cât statul îţi verifică, îţi controlează şi îţi autorizează spaţiul în care ai o afacere, din punctul nostru de vedere statul trebuie să poarte toată responsabilitatea”, a completat Mincu.