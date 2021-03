Udrea, prima reacţie după condamnare: Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. O blestem pe judecătoare să simtă copiii ei ce simt ai mei

„M-am întors în ţară cu convingerea că ceva s-a schimbat şi că poţi să te aperi, poţi să aduci probe că acuzaţiile procurorilor, dnei Kovesi, sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar absolut...Nu ştiu ce să mai fac. Am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce să demonstrez că acuzaţiile aduse erau rupte de realitate”, a spus Elena Udrea, după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare cu executare.

Fostul ministru a precizat că decizia este un „şoc” pentru ea. „„Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă (...) Unde să te retragi în altă ţară? Mai există vreo ţară în care să nu funcţioneze Justiţia la comandă. Cine e în spatele judecătorilor. Cine vrea să se dea pedepse aşa de mari. Am omorât pe cineva. Am ajuns să să dăm pentru fapte corupţie mai mult decât pentru crime, pentru violuri”, a completat Udrea.

De asemenea, fostul ministru al Dezvoltării a blestemat-o şi pe judecătoarea care a condamnat-o: „„Această femeie (.n.r. - judecătoarea) a ţinut să mă condamne chiar şi pe cele mai absurde acuzaţii din acest dosar. Nu pot să cred că are ceva personal pe mine. O blestem să simtă copiii ei ce simt copiii mei”, a mai afirmat Udrea în intervenţia la Antena 3.