Uber, Bolt şi Yango funcţionează după noi reguli. La ce trebuie să fim atenţi. Poliţia a dat 39 de sancţiuni în doar câteva ore

Astfel, începând de la 1 februarie, autoturismele folosite la transportul alternativ trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă maximum cinci locuri, inclusiv locul conducătorului auto; să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare şase luni; la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; să deţină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.





Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local, pasagerii urcând şi coborând în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor. Pe durata efectuării curselor, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afişat la vedere, în partea din faţă şi din spate a autoturismului, un ecuson care va conţine numărul de înmatriculare, denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul şi elemente de siguranţă care să ateste autenticitatea ecusonului.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească şoferii

Şoferii care fac transport alternativ trebuie să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani, să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română şi să deţină permis de conducere categoria B de cel puţin doi ani.

În plus, trebuie să nu aibă cazier, să deţină aviz medical şi psihologic, să nu-i fi fost suspendat dreptul de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive şi să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

„Atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia rutieră, şi următoarele documente: asigurarea de răspundere civilă auto; asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora; ecusonul de transport alternativ; copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ”, se menţionează în comunicat.

Nu au voie să refuze efectuarea cursei

Şoferii au şi o serie de obligaţii, printre care să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat în relaţia cu clientul, să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate, să nu utilizeze mijloacele audio-video fără acordul clientului şi să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală. Deşi au avut câteva luni la dispoziţie să îşi pună documentele şi maşinile la punct, mulţi dintre şoferii de ridesharing nu au făcut asta. 39 de sancţiuni contravenţionale au dat poliţiştii de la Brigada Rutieră, sâmbătă noaptea, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 24.000 de lei.