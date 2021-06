Toate actele personale ale cetăţenilor UE se pot muta într-un portofel digital

Comisia Europeană a propus cadrul pentru crearea unui sistem de identificare digitală europeană, de care vor putea beneficia toţi cetăţenii europeni, rezidenţii şi întreprinderile din UE, se arată într-un document al Executivului comunitar. Practic, acest portofel de identitate digitală va permite tuturor cetăţenilor UE să se indentifice în oricare stat membru, cu o simplă accesare a unei aplicaţii instalate pe telefon, nemafiind nevoie de documente doveditoare în acest sens.

Astfel, cu un clic pe telefon, cetăţenii îşi vor putea dovedi identitatea şi vor putea partaja documente electronice din portofelele lor de identitate digitală europeană. Ei vor putea accesa servicii online pe baza identificării lor digitale naţionale, care va fi recunoscută în întreaga Europă. Marile platforme vor trebui să accepte, la cererea utilizatorului, utilizarea portofelelor de identitate digitală europeană, de exemplu pentru a-şi dovedi vârsta. Utilizarea portofelului de identitate digitală europeană va rămâne întotdeauna la latitudinea utilizatorului.

„Identitatea digitală europeană ne va permite să facem în orice stat membru lucrurile pe care le facem şi la noi în ţară fără costuri suplimentare şi fără obstacole, indiferent că este vorba de închirierea unui apartament sau de deschiderea unui cont bancar în afara ţării”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager.

„Cetăţenii UE aşteaptă nu numai un nivel ridicat de securitate, ci şi facilitate, atunci când interacţionează cu administraţiile naţionale, de exemplu pentru depunerea declaraţiei fiscale sau pentru înscrierea la o universitate europeană unde trebuie să se identifice în mod oficial. Portofelele de identitate digitală europeană le oferă acestora o nouă posibilitate de a stoca şi utiliza date pentru diverse tipuri de servicii, de la efectuarea check-in-ului într-un aeroport până la închirierea unui autoturism. Întreprinderile noastre europene, mari şi mici, vor beneficia la rândul lor de identitatea digitală şi vor putea oferi o gamă largă de noi servicii, având în vedere că propunerea oferă o soluţie pentru servicii de identificare fiabile şi sigure”, a declarat comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton.

Beneficiile noului instrument

În temeiul noului regulament, statele membre le vor oferi cetăţenilor şi întreprinderilor portofele digitale care vor fi în măsură să le conecteze identităţile digitale naţionale cu dovada altor atribute personale (de exemplu, permis de conducere, diplome, cont bancar). Aceste portofele pot fi furnizate de autorităţi publice sau de entităţi private, cu condiţia să fie recunoscute de statul membru.

Noile portofele de identitate digitală europeană le vor permite tuturor europenilor să acceseze servicii online fără a fi nevoiţi să utilizeze metode private de identificare sau să partajeze în mod inutil date cu caracter personal. Cu această soluţie, europenii au controlul deplin asupra datelor pe care le partajează.

Executivul comunitar subliniază că identitatea digitală europeană va avea următoarele caracteristici: va fi la dispoziţia oricărei persoane care doreşte să o utilizeze; va fi utilizabilă pe scară largă, iar utilizatorii au controlul asupra propriilor date, în condiţiile în care portofelele de identitate digitală europeană le vor permite oamenilor să aleagă ce aspecte ale identităţii, ale datelor şi ale certificatelor partajează cu terţi şi să ţină evidenţa acestor partaje.

Digitalizarea României, proces anevoios

Pentru ca această iniţiativă să devină realitate cât mai curând posibil, propunerea este însoţită de o recomandare. „Comisia invită statele membre să stabilească un set comun de instrumente până în septembrie 2022 şi să demareze imediat lucrările pregătitoare necesare. Acest set de instrumente ar trebui să includă arhitectura tehnică, standardele şi orientările privind bunele practici”, se mai arată în document. Surse din interiorul industiei IT au declarat că, pentru a putea adopta acest program al identităţii electronice, România trebuie să se digitalizeze total şi foarte rapid, lucru destul de greu de realizat chiar şi din punct de vedere al actualei legislaţii, care trebuie neapărat modificată. De altfel, chiar şi Guvernul, care are în vedere un program de acest fel, a prevăzut că procesul de implementare se va întinde pe mai mulţi ani. „Este foaia de parcurs a digitalizării României pentru următorii 10 ani. Proiectul e-guvernare are toată susţinerea Guvernului şi a mea, ca prim-ministru. Vom aloca fondurile necesare pentru transformarea digitală a României”, a concluzionat, recent, premierul României, într-o postare pe Facebook.