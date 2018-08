Toader, după ce Lazăr a spus că Ministerul a fost informat despre protocolul din 2016: Am primit o copie a celui din 2009, fără ultimele două pagini

Tudorel Toader publică, sâmbătă, pe Facebook, un mesaj intitulat „Simple precizări”.

„16 martie 2018, într-o emisiune televizată, solicitam desecretizarea Protocolului din 2009. 19 martie 2018, am formulat o solicitare scrisă, adresată PICCJ, prin care am solicitat declanşarea procedurii de desecretizare a respectivului Protocol. 20 martie 2018, la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai puţin ultimele două pagini, astfel încât nu se ştia cine au fost semnatarii. Ulterior, am primit şi ultimele două pagini, cu menţiunea faptului că din eroare au ajuns tot la CSM!”, este mesajul lui Tudorel Toader.

Reacţia vine după ce procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, într-un mesaj transmis sâmbătă, că toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi a Ministerului de Justiţie, precizând că întreaga corespondenţă va fi publicată săptămâna viitoare.

„Colaborarea dintre Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii s-a realizat în temeiul legii, protocolul fiind doar o procedură tehnică de lucru, de cooperare între instituţii cu respectarea strictă a legii. În acest sens, doresc să subliniez faptul că toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului de Justiţie, în cursul săptămânii viitoare urmând să facem publică corespondenţa avută cu aceste instituţii”, scrie Lazăr în mesajul transmis.

În acelaşi document, Lazăr a spus că ”tema protocoalelor este una falsă” şi a afirmat că protocolul clasificat din 2016 a avut ca obiect identificarea, investigarea şi documentarea cu privire la faptele ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor contra securităţii naţionale, infracţiunilor de terorism şi infracţiunilor săvârşite de cadre ale S.R.I.

„Serviciul Român de Informaţii este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa naţională a României. Acest protocol nu şi-a produs efectele fiind denunţat la data de 13.03.2017, în cotextul dezbaterilor publice privind protocoalele. De altfel, aşa cum s-a arătat, existenţa protocolului şi iniţierea demersurilor privind declasificarea acestuia au fost aduse la cunoştinţa ministrului justiţiei şi de asemenea a Consiliului Superior al Magistraturii printr-o informare realizată la data de 20.03.2018. Cele două protocoale încheiate în anul 2016 nu au fost declarate nelegale de nicio instanţă, fiind prezentate în acest mod doar de o parte a mass-mediei”, mai spune Lazăr.

Acesta afirmă că ”reiterarea consecventă în spaţiul public a dezbaterii pe tema acestor protocoale, reprezintă în mod evident un nou atac la adresa Ministerului Public într-o perioadă în care sunt în curs de soluţionare dosare cu o miză esenţială pentru societate, respectiv Dosarul Revoluţiei din decembrie 1989 şi Dosarul evenimentelor violente din 10/11 august 2018”.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, sâmbătă, pe Facebook, că declanşează procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale desfăşurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Augustin Lazăr.

„Declanşez procedura legală pentru evaluarea activităţii manageriale desfăşurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie !”, a scris Toader pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Justiţiei aminteşte că, în urmă cu câteva săptămâni, afirma faptul că ”vine vremea când fiecare trebuie evaluat”.

„În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PÎCCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009.

Zilele acestea aflăm că în realitate a fost «desecretizat» un protocol «abrogat» încă din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, «La data intrării în vigoare a prezentului Protocol se abrogă Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale nr.....din 04.02.2009». Folosirea sintagmei «se abrogă», arată şi faptul că semnatarii respectivelor Protocoale au înţeles să le confere acestora valenţe normative”, continuă Tudorel Toader.

El precizează că rezultatele evaluării, „însoţite de eventuale propuneri”, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.

În urma unei proceduri similare de evaluare a activităţii manageriale, ministrul Toader a făcut propunerea care a dus la revocarea Lauei Codruţa Kovesi de la şefia DNA.

Un protocol încheiat între Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) în 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seară, de consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea între cele două instituţii ”pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin”, este semnat de către Augustin Lazăr şi Eduard Helvig.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Public a fost publicat un protocol nesecret încheiat la aceeaşi dată între Ministerul Public şi SRI, privind cooperarea pentru stabilirea condiţiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicaţiilor.

Ministerul Publice a făcut precizări vineri în legătură cu cele două protocoale încheiate în 2016 cu Serviciul Român de Informaţii (SRI), spunând că cel care are caracter secret şi-a încetat efectele în martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja începută, fiind informaţi atât Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cât şi Ministerul Justiţiei.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat, vineri seară, că nu mai există în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei în România. El a spus că SRI îşi poate îndeplini atribuţiile conform legii şi fără aceste protocoale. Hellvig a subliniat că personal nu are ce să-şi reproşeze.