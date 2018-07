Tarcea, despre revocarea Laurei Codruţa Kovesi: Nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze CCR pentru revocarea unui procuror-şef

„Nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un aspect până la urmă comun al revocării unui procuror şef, nu mi se pare normal ca acelaşi aspect să ridice probleme de revocare, de suspendare a preşedintelui ţării. Este inadmisibil de mult politizat acest aspect şi nu mi-aş mai dori să se întâmple", a declarat Cristina Tarcea, într-un interviu pentru Realitatea TV

"Nu am să vorbesc în numele colegilor mei judecători, pentru că nu am discutat cu dânşii aspectele astea. Am să vorbesc în numele meu şi am să vă spun că am privit, nu neapărat cu îngrijorare, dar intrigată tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a părut atât de inadmisibil de politizat totul, încât nu am ştiut exact ce se întâmplă şi nu am ştiut în ce măsură o structură care face parte, pînă la urma, potrivit Constituţiei, din autoritatea judecatorească, trebuie să facă obiect de dispută al atâtor dispute politice", a declarat preşedintele ICCJ despre decizia de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Ea a mai spus că nu i se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, iar un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un astfel de aspect.

"Asta nu mi se pare normal şi nu trebuie să se întâmple. Este adevărat că statutul procurorului este destul de incert, potrivit Constitutiei noastre, lăsăm la o parte că nimeni nu are drept obiectiv lămurirea anumitor aspecte destul de neclare şi confuze din Constituţia României, dar atât timp cât o structură face parte din autoritatea judecătoarească, haideţi să nu facem campanii electorale, să nu facem acţiuni politice, implicând acea structură a autorităţii judecătoreşti. Nu mi se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un aspect până la urmă comun al revocării unui procuror şef, nu mi se pare normal ca acelaşi aspect să ridice probleme de revocare, de suspendare a preşedintelui ţării. Este inadmisibil de mult politizat acest aspect şi nu mi-aş mai dori să se întâmple", a adăugat Cristina Tarcea.