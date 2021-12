Secretele AUR. Cum supravieţuieşte partidul fără să cheltuiască banii de la stat

De asemenea, primim donaţii din partea susţinătorilor, cu ajutorul cărora, ţinând cont şi de celelalte resurse, ne organizăm şi funcţionăm, sume situate între 5000 şi 7000 de euro lunar, dar donaţii mici, luate fiecare în parte, de la oameni simpli, nu de la baroni locali care să vină cu pungile de bani şi să ne ceară apoi să le impunem diverse cunoştinţe pe la Apele Române, de exemplu”, a explicat George Simion, pentru Adevărul.

Copreşedintele AUR nu dezvăluie însă alte surse de finanţare: ”Pentru noi, folosirea subvenţiilor ar fi însemnat şi o eroare de strategie politică. Dacă am fi accesat fondurile primite de la bugetul de stat, am fi murit. Pentru că ne-am fi creat rapid propria clică de subvenţionaţi, de asistaţi, iar asta ne-ar fi dus în rândul celorlalte partide. Ori noi am promis că vom face cu totul un altfel de politică. Şi asta facem”.

Cei mai mulţi bani cheltuiţi de AUR la alegerile parlamentare şi decontaţi ulterior din bugetul de stat au ajuns la deputatul AUR Lucian Florin Puşcaşu, fiind vorba de peste 533.000 lei, arată sursa citată. Totuşi, conform informaţiilor Riseproject.ro , AUR ar fi folosit bani publici - deconturile de la stat pentru cheltuielile din campania electorală pentru alegerile parlamentare, când AUR ar fi lucrat cu 56 de contractori cărora le-a plătit 1,5 milioane de lei.

Un calcul simplu, pe baza rapoartelor Autorităţii Electorale Permanente, arată că, la finele acestei legislaturi, Alianţa pentru Unirea Românilor ar avea disponibile minimum 12 milioane de euro, sumă destintată, susţin reprezentanţii formaţiunii, unui proiect anunţat din ianuarie 2021 – ”Spitalul AUR” – şi rămas în fază de deziderat ca urmare a dezacordului politic.