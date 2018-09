Reacţia şefilor DIICOT şi DNA la protestul magistraţilor. Felix Bănilă: „Eu nu sunt activist”. Anca Jurma: „Magistraţii au dreptul la exprimare”

Felix Bănilă şi Anca Jurma au participat, luni, la Parchetul General, la o întâlnire cu procurorul general Augustin Lazăr.

La ieşirea din sediul Parchetului General, cei doi au fost întrebaţi de jurnalişti ce părerea au despre demersul celor aproape 200 de magistraţi care au protestat duminică în faţa CAB.

"Eu nu sunt activist", a spus Felix Bănilă, citat de Agerpres. De asemenea, Bănilă a fost întrebat dacă recentele modificări aduse Codurilor penale sunt benefice. „Nu toate", a răspuns acesta, potrivit sursei citate.

Magistraţii au dreptul la exprimare

Anca Jurma, şefa interimară a DNA, a declarat că magistraţii au dreptul la exprimare, iar legislaţia penală este o problemă "serioasă".





"Nu comentez dacă este justificat sau nu, dar vă spun că şi magistraţii, ca orice cetăţean, au dreptul de exprimare (...) Cu privire la Coduri, este o problemă foarte serioasă legislaţia într-un stat, legislaţia penală, şi magistraţii, care se confruntă cu aceste dispoziţii legale, sunt în linia întâi şi au opinie pe care au dreptul să şi-o exprime (...) Important este ca magistraţii să îşi facă datoria, să-şi îndeplinească misiunea pentru care au fost numiţi şi să-şi îndeplinească rolul în societate, iar pentru acesta au nevoie de o legislaţie care să îi ajute", a precizat şefa DNA.





Întrebată dacă DNA "mai există", în legătură cu faptul că are tot mai puţine anchete, Jurma a răspuns: "DNA mai există. Nu cred că trebuie să judecăm lucrurile după câteva luni de vacanţă. O să facă treabă, lupta împotriva corupţiei este în continuare un obiectiv important şi trebuie să mergem înainte. Vedeţi şi dumneavoastră în ce context lucrăm".





Curtea de Apel Bucureşti: Ne delimităm de astfel de manifestări





Curtea de Apel Bucureşti a transmis luni că se delimitează de protestul magistraţilor care a avut loc duminică seară pe treptele instituţiei şi precizează că nu a fost implicată în organizarea acestuia.

„Ca urmare a solicitărilor primite din partea reprezentanţilor mass-media şi a cetăţenilor privind existenţa unei autorizări a organizării protestului ce a avut loc pe treptele Curţii de Apel Bucureşti, ieri, 16 septembrie 2018 sau a unei notificări prealabile din partea organizatorilor, conducerea Curţii aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că nu a existat un acord din partea instituţiei noastre şi nici o notificare prealabilă sau informare cu privire la intenţia de organizare a acestui protest, deşi considerăm că acestea ar fi fost necesare, dată fiind afectarea imaginii acestei instanţe, transmite luni Curtea de Apel printr-un comunicat de presă.

Instituţia spune că delimitează de astfel de manifestări şi subliniază că judecătorii trebuie să aibă o conduită responsabilă în limitele stabilite de statutul profesiei şi normele deontologice, pentru respectarea principiului separaţiei puterilor în stat.

De asemenea, Curtea de Apel precizează că nu s-a implicat în organizarea protestului, iar participarea magistraţilor trebuie să fie asumată de aceştia.

„Contrar aparenţei create în spaţiul public, menţionăm că instituţia noastră nu a avut nici o implicare în organizarea acestui eveniment, iar participarea unor colegi judecători, în majoritate de la alte instanţe decât Curtea de Apel Bucureşti, trebuie să fie asumată de către fiecare dintre aceştia”, mai spune Curtea de Apel.





200 de magistraţi, protest în faţa Curţii de Apel Bucureşti





Aproximativ 200 de magistraţi au protestat duminică în faţa Curţii de Apel Bucureşti, afişând pancarte cu „CSM nu are rol decorativ", „Respectarea avizului Comisiei de la Veneţia".





„Încercăm să atragem atenţia Guvernului şi Parlamentului că justiţia este o putere independentă şi aşa trebuie să rămână. Din păcate, în ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care încalcă standarde internaţionale, este vorba de mai multe avize ale Comisiei de la Veneţia, cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea justiţiei. Practic, justiţia română este considerată a fi sub asalt în momentul de faţă. Politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel şi orice persoană care are semnale, informaţii despre abuzuri comise de magistraţi nu are decât să sesizeze Inspecţia Judiciară sau Parchetul General", a declarat duminică judecătorul Cristi Danileţ.