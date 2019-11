Reacţia CNCD la atacul misogin al lui Gigi Becali la Viorica Dăncilă

”O să pun în discuţia colegiului director oportunitatea unei autosesizări. Legat de declaraţie, mi-aduc aminte de Steinhardt în ‘Jurnalul fericirii’, care spunea că nu înţelege acei oameni care confundă religia cu prostia. Este adevărat că nu este la prima abatere şi eu cred că societatea trebuie să reacţioneze în primul rând şi să ia poziţie faţă de astfel de declaraţii. Nu este adevărat ce spune domnul Becali. Cu siguranţă, se va lua în calcul faptul că domnul Becali nu este la prima declaraţie de acest fel. Până la urmă, eu nu am înţeles de ce domnul Becali a făcut astfel de declaraţie, pentru că dumnealui nu are dreptul la vot. Are o interdicţie, de la condamnarea penală”, a spus Csaba Astalosz, conform digi24.ro.

Gigi Becali comentase faptul că preşedintele Klaus Iohannis a refuzat momentan o dezbatere cu Viorica Dăncilă.

„Eu nu am voie să votez. Ce să votez, femeie preşedinte, ce, am luat-o razna cu capul toţi? Ne ducem pe mirişte? Că face confruntare cu Iohannis, dacă eşti bărbat, ce să faci confruntare cu femeie? Ce să te confrunţi cu femeie? Ala e bărbat”, a declarat Gigi Becali.