Război în Ucraina. Alianţa monitorizează 24 de ore din 24 orice mişcare de trupe în jurul frontierelor NATO

În fine, ieri, aeronava Bombardier Challenger 650 pentru misiuni Artemis şi-a reluat survolul pe traseul Constanţa-Suceava-Zalău şi retur pentru mai multe ore, iar un avion de realimentare Boeing KC-135R Stratotanker al US Air Force a zburat în buclă în perimetrul Oneşti, Miercurea Ciuc, Braşov sub codul LAGR225.

Mai mult, în cursul serii de 26 februarie, în jurul orei 22.00, deasupra României zburau trei avioane de realimentare, două americane şi unul britanic, în zonele Cluj, Braşov-Ploieşti şi Constanţa. Probabil şi numărul avioanelor de luptă ridicate în aer de aliaţi era mult mai mare în acel moment. Reamintim că, în acest moment, misiunile de poliţie aeriană sunt realizate în România de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa, 2 aeronave americane F-35 de generaţia a V-a ale US Air Force, 4 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene şi 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane. Tot în seara zilei de sâmbătă, o puternică dronă Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk a monitorizat în timp real sub indicativul FORTE 12 tot ce se petrece în Marea Neagră, Crimeea şi zona Odesei.