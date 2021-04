Raed Arafat: „Aş lua în orice moment decizia de a face loc bolnavilor în stare critică. Cred că a fost una corectă” VIDEO

„Poate am învăţat mai mult despre ce înseamnă evacuarea unui spital”, a mai spus Arafat.



Şeful DSU a declarat că este conştient de disconfortul creat şi că este un lucru care în condiţii de normalitate s-ar fi putut desfăşura mult mai bine, cu toate că în acest caz nu s-ar fi întâmplat.

„Când vine vorba de a lua decizii, sunt convins că poate nu întotdeauna sunt perfect înţelese sau tolerate, dar între a nu lua o decizie - şi după care a da explicaţii, pe bună dreptate, că de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze, fără să găsim pentru ele lor - şi între a supăra şi de a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens, printr-o decizie care salvează vieţi, eu în continuare aleg soluţia de a lua decizii, de a suporta consecinţele atacurilor, dar să ştiu în sfârşit că am luat o decizie care a salvat vieţi”, argumentează Raed Arafat, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Şeful DSU a mai transmis că în urma evenimentului a învăţat mai mult despre implicaţiile evacuării unui spital.

„Poate acum am învăţat şi mai mult pe partea de evacuare a unui spital, anumite aspecte pe care să le luăm în considerare în viitor. Dar decizia de a evacua şi decizia de a face loc pentru bolnavii în stare critică rămâne valabilă şi aş lua-o înapoi în orice moment. Decizia cred că a fost una corectă”, a conchis Arafat.

VIDEO - Raed Arafat explică decizia autorităţilor de a muta pacienţii din Spitalul Foişor