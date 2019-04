Rabla demarează de vineri. Cum se pot accesa banii de la stat şi în ce condiţii

Va fi păstrată şi anul acesta prima de casare de 6.500 lei, dar maşinile ce urmează să fie cumpărate vor trebui să genereze cel mult 120 g CO2/km, spre deosebire de limita de anul trecut, care a fost de 130 g CO2/km. Apoi, cei ce intenţionează să-şi înlocuiască maşina veche vor putea primi şi un ecobonus în valoare de 1.000 de lei dacă maşina nouă este „superecologică”, dotată cu un motor care nu generează mai mult de 96 g CO2/km. În plus, dacă vor să cumpere o maşină nouă cu motor hibrid, românii vor putea obţine un ecobonus suplimentar de 1.700 de lei. Aşadar, românii care vor să-şi schimbe maşina veche vor putea obţine chiar şi 9.200 de lei.





Totodată, se va menţine ecobonusul de 10.000 de euro pentru achiziţionarea unei maşini nepoluante, 100% la sută electrice. Acest program de reînnoire a parcului auto a ajuns la cea de-a 15-a ediţie.





Paşii de urmat





Paşii de urmat de cei care vor să acceseze programul sunt relativi simpli. În primul rând, doritorii se vor înscrie la un dealer autorizat. Apoi, vor duce maşina veche la REMAT, o vor radia din circulaţie după care vor putea intra în posesia noii maşini. Statul virează banii direct dealerului.





„Pentru că suntem în anul 2019, care am spus că este anul de debut pentru pornirea în adevăratul sens al cuvântului al motoarelor reciclării în România şi pentru că dorim ca aceste autovehicule vechi să fie duse acolo unde trebuie şi fiecare componentă să poată să fie reciclată, am hotărât acum două săptămâni ca ITP să fie scos din ghidul de finanţare, astfel încât tot ce e vechi de care nu ne mai putem folosi, dar care are capacitatea să fie reciclat să poată fi reciclat. Am promis data de 5 pentru lansarea proiectului şi a programului Rabla, dar scoţând ITP şi respectând legea a trebuit să întârziem câteva zile, dar cred că totuşi românii se bucură că azi noi lansăm cel mai longeviv program guvernamental", a anunţat Gavrilescu. Ea şi-a exprimat speranţa ca suma prevăzută în buget, de 350 de milioane de lei, să poată fi dublată.





Avans la „Prima maşină”





Şi pentru că programul Rabla din acest an risca să aibă un succes limitat, Guvernul a mai adoptat o măsură în urmă cu ceva vreme. Astfel, a fost modificată o ordonanţă din 2014 pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi „Prima maşină”.





Concret, din acest an, la accesarea acestui program, ecobonusul sau ecotichetul obţinute prin programele „RABLA CLASIC" şi „RABLA PLUS" pot fi considerate avans pentru noua maşină. Practic, cei care au o rablă, dar nu aveau de gând să o dea la REMAT deoarece nu aveau bani pentru achita preţul unei maşini noi minus valoarea ecobonusului, acum o pot face. Cel puţin parţial, suma rămasă se poate achita cu ajutorul acestui credit garantat de stat care se poate face pe maximum 7 ani.

Pentru autoturismele pe benzină sau motorină, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei (puţin peste 10.000 de euro), la care se adaugă TVA. Apoi, pentru autoturismele hibrid preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 100.000 lei (peste 20.000 de euro), la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid şi pur electric, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 150.000 lei (30.000 de euro), la care se adaugă TVA.





