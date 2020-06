Programul Rabla gâfâie. Piaţa auto second hand ia avânt

Concret, în prima parte a anului, în România, la fiecare maşină nouă cumpărată au apărut alte patru second-hand. Astfel, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a scăzut în România cu 31,43%, în primele cinci luni ale anului, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce pe segmentul de second hand diminuarea fost de numai aproape 16%, la nivel comparativ, reiese din statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Conform datelor centralizate, în intervalul ianuarie - mai 2020, au fost înmatriculate pe plan local 39.455 de autoturisme noi, în comparaţie cu cele 57.538 de unităţi, consemnate în primele cinci luni din 2019.

Mai mult, scăderea vânzărilor de maşini noi s-a accentuat în luna mai. Astfel, potrivit sursei citate, în cursul lunii trecute a acestui an, în România au fost înmatriculate 7.155 de autoturisme noi, în scădere cu 45,51% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

La capitolul autoturisme rulate, în intervalul ianuarie - mai 2020 au fost înmatriculate, în România, 154.941 de unităţi, în scădere cu 15,83% faţă de aceeaşi perioadă din 2019. Din acest total, 38.652 de unităţi sunt din gama Volkswagen, mai puţin cu 14,28% în comparaţie cu primele cinci luni ale anului precedent.

Oferte atractive

Astfel, specialiştii consideră, că deşi are oferte mai atractive faţă de anul trecut, în contextul pandemiei cu noul coronavirus, Programul Rabla are un efect minim asupra pieţei auto în 2020. Acest lucru se întâmplă tocmai după ce Guvernul a anunţat suplimentarea numărului finanţărilor pentru achiziţionarea de maşini noi, nepoluante. Astfel, în acest an, cetăţenii au la dispoziţie până la 60.000 de vouchere dacă au o maşină mai veche de opt ani pe care sunt gata să o dea la fier vechi.

Totodată, s-a menţinut ecobonusul de 10.000 de euro acordat la achiziţionarea unei maşini nepoluante, 100% la sută electrică. Valoarea unui voucher clasic a rămas la 6.500 de lei, acesta putând fi cumulat, în funcţie de motorizare, cu un ecobonus de 1.000 de lei sau de 1.700 lei pentru maşinile hibrid.

Avem aproape 9 milioane de autovehicule

Datele DRPCIV arată că, în 2019, la nivel naţional, erau înmatriculate aproximativ 8,75 de milioane de autovehicule, din care peste 6,9 milioane de autoturisme. Numai în Capitală, numărul autovehiculelor înmatriculate, anul trecut, ajunsese la aproximativ 1,46 de milioane de unităţi, iar din acest total 1,169 milioane de unităţi erau încadrate la categoria autoturisme.

Statistica oficială menţionează că, la finele anului 2019, pe drumurile din România circulau 4,344 milioane de autovehicule cu motoare pe benzină, respectiv 3,895 milioane de maşini diesel.