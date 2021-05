Procurorii DNA „iau urma” celor care au permis prinţului de Liechtenstein să-l împuşte pe ursul Arthur

„Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula”, a transmis, marţi, Direcţia Naţională Anticorupţie.



Oficialii DNA au menţionat că urmărirea penală se face doar cu privire la faptă. Fără ca vreo persoană să fi fost pusă sub acuzare.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidenţă penală”, menţionează sursa citată.

Şi procurorii din Covasna cercetează împrejurările în care a fost ucis ursul Arthur de către prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein, după ce IPJ Covasna s-a autosesizat cu privire la acest caz în urma articolelor apărute în presă. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc care face verificări pentru braconaj, vânarea în alte condiţii decât cele ale derogărilor şi uzul de armă fără drept.