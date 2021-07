Preşedintele CJ Covasna, atac la primarul Braşovului: Cel care a văzut urs numai pe MiniMax, nu are de unde să știe cum te simți când ursul mârâie la tine

"Văd că unii primari s-au speriat de responsabilitate deși când s-au zbătut să fie primari voiau să devină liderul comunității. Iar acum declară că au nevoie de un ”ghid de utilizare” ca să poată să apere localnicii. Mă miră ca primarul Brașovului are nevoie de un ”ghid de utilizare ” și de ”cursuri de formare profesională” pentru a putea conduce celula de criză a Comitetului situației de urgență pe plan local. Asta înseamnă ca ori nu vrea, ori nu poate să gestioneze situația de criza când urșii intră în Brașov punând în pericol viețile oamenilor din zona. Eu când am fost tehnician silvic am hrănit, am spălat, m-am jucat cu pui de urși. Știu ce înseamnă relația om-urs, și somez pe agenții mișcării verzilor întunecați să vorbească numai acele persoane care au fost mai aproape de urs decât mine. Cel care a văzut urs numai pe canalul tv pentru copii MiniMax, nu are de unde să știe cum te simți când ursul începe să mârâie la tine”, a declarat Tamás Sándor pentru News.ro.

”Primarii din zonele afectate au înțeles și au început deja să se mobilizeze. Pentru un primar, în calitate de șef al comitetului local pentru situații de urgență, siguranța cetățeanului face parte din fișa postului. Un primar care fuge de această responsabilitate nu își merită mandatul. De aceea este binevenită ordonanța de urgență pentru că în primul rând descentralizează procedura de luarea a deciziilor, nu trebuie să așteptăm ca aceste decizii să fie luate in București in birouri îndepărtate, putem decide imediat care este pe plan local cea mai avantajoasa soluție pentru comunitate”, a subliniat Tamás Sándor. Allen Coliban, primarul municipiului Braşov, spune că ordonanţa de urgenţă care permite împuşcarea urşilor „pune o puşcă în mâna primarilor”. El consideră că „grila de evaluare a riscului lasă loc de subiectivism”, iar actul normativ va avea „consecinţe nefaste la nivel naţional”. Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, o ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţie pentru specia urs brun. Potrivit ordonanţei, intervenţia în cazul urşilor care ajung în intravilanul localităţilor se va face „gradual”, extragerea prin împuşcare fiind meţionată în cazul în care „siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor sunt puse în pericol”. „Primarul sau viceprimarul, cunoscând circumstanţele locale, analizând expertiza profesională şi gradul de risc, va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul”, a scris ministrul Mediului Tanczos Barna. El a precizat că ordonanța care salvează vieți omenești și pune pe primul loc viața umană, este una binevenită și este salutată de toți primarii din județul Covasna.