Portavionul american USS Harry S. Truman, adus să apere flancul estic al NATO

Portavionul USS Harry S. Truman este nava amiral a grupului aeronaval de lovire care mai are în compunere crucişătorul clasa Ticonderoga USS San Jacinto, cinci distrugătoare din clasa Arleigh Burke (USS Gonzalez, USS Cole, USS Bainbridge, USS Jason Dunham, USS Mitscher), fregata norvegiană Fridjof Nansen şi fregata italiană Carabiniere.

a declarat contraamiralul Curt Renshaw, comandantul Carrier Strike Group Eight. „Ne-am propus să dovedim că această angajare dinamică a unui portavion – în ape destul de restrictive – ar putea fi realizată şi, făcând acest lucru, am demonstrat angajamentul durabil al SUA faţă de Aliaţi", a precizat contraamiralul. „Efectuarea de misiuni de poliţie aeriană întărită în apele Egeii de Nord ilustrează şi mai mult capacitatea NATO de a partaja şi de a pune în comun capacităţile existente",.





Surse militare au declarat că, în caz de nevoie, puternicele F/A-18 Super Hornet de la bordul portavionului american ar putea opera în cel mai scurt timp deasupra României, dar şi pe cerul Marii Negre.

Puternica flotă aeriană de luptă adusă de NATO în zonă

Astfel, în prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force.

Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană de la Borcea. Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon al Forţelor Aeriene Germane, ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu, un număr neprecizat de aeronave de generaţia a V-a F-35A care, în caz de nevoie, decolează de la Baza Aeriană Amendola, până la 40 de aeronave Rafale de pe portavionul francez Charles de Gaulle, iar acum şi un număr neprecizat de avioane F/A-18 Super Hornet de pe USS Harry S. Truman.