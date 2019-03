Plângere penală împotriva lui Sebastian Ghiţă după ce acesta i-a ameninţat pe protestatarii #rezist cu bătaia

Pentru mine e pentru prima data in viata cand fac asa ceva (Marian mai are una pentru evenimentele din 10 august), insa cred ca nu mai e suficient sa ne vaicarim pe Facebook. Este o plangere penala impotriva lui Sebastian Ghita. Ieri acest infractor a amenintat cu bataia protestatarii care au fost in fata Ministerului de Justitie si a altor institutii publice. A promis ca aduce el oameni de la PRU care ii vor alunga de pe strazi, prin bataie, pe cei care militeaza pentru justitie”, a scris Cătălin Teniţă pe Facebook.





Luni seară, Sebastian Ghiţă i-a ameninţat pe protestatarii #Rezist, care s-au alăturat protestului magistraţilor, spunând că dacă îi „prinde pe stradă”, îi va trimite acasă cu „nişte şuturi în fund”.







„Dacă îi mai prindem pe străzi pe bandele #rezist, cum i-am văzut astăzi la Ministerul Justiţiei s-ar putea să se întâlnească cu nişte cetăţeni de la PRU, care să le dea nişte şuturi în fund şi să-i trimită acasă, că dacă poliţia nu-i trimite acasă o să-i trimitem noi (...) Facem ca oriunde. Dacă avem o lege şi o instituţie şi poliţia nu face nimic, că nu se poate să spargă geamuri şi să-l bată pe ministru sau judecător. Asta curând se va termina! Dacă poliţia nu-i ia de pe străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei”, a declarat Sebastian Ghiţă la România TV.





Duminică, fostul deputat PSD a anunţat că va candida la alegerile europarlamentare urmând a ocupa prima poziţie a listei pe care o va prezenta Alianţa PRM + PRU. „Cine vreţi să vorbească despre viitorul României, străinii? Voi candida pentru că o voce românească trebuie să se audă tare şi răspicat. Trăiască România mare, unită şi suverană!”, a declarat Ghiţă.



„Eu si Raduna Marian am decis sa facem o plangere penala.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: