Piedone, după condamnarea în dosarul „Colectiv”: „M-au luat nevinovat”. Reacţii ale supravieţuitorilor: „S-a făcut justiţie, nu dreptate” / „E o mizerie”

„Voi continua să lupt. Sunt vinovaţi şi nu sunt eu care spun cine, dar Cristian Popescu Piedone, astăzi, cu 4 ani condamnare cu executare, vă spun încă o dată, aş fi lăsat capul în jos, nu, îl ţin foarte sus”, a spus primarul de sector, după aflarea sentinţei difinitive.

Primarul de sector a criticat decizia judecătorilor, afirmând că „în aceleaşi condiţii, verificare din aparat propriu, pe declaraţia patronului, ajungând la mine doar o hârtie, eu nu măsor spaţiul, toţi primarii din România aşa fac. Este aparatul de specialitate al aparatului. Se pare ca domnii au gandit piramida cu varful in jos. Ei au gândit că eu am stat la ghişeu, eu am luat declaraţia, eu am analizat, eu sunt răspunzător. Rolul primarului e să se ducă la puşcărie când comentează”.



Piedone a completat: „Familia îmi dă putere. Ei ştiu şi nu ştiu doar ei, sunt cei care m-au judecat înainte, care mi-au spus că nu sunt criminal, aveau nevoie de un brand, ceva să dea breaking news. România nu se dezvoltă aşa”. Primarul de sector a mai spus, fiind întrebat de familiile victimelor din clubul Colectiv, că nu vrea să le jignească, susţinând „dacă acei părinţi cred că eu le-am omorât copiii, aşa să îi ajute Dumnezeu. Legea nu se face pe pământ, se face acolo în ceruri”. Piedone le-a recomadat celor prezenţ să plece din ţară, afirmând: „Mai bine slugă decât în genunchi în ţara ta. „Politica e cancan, copii, traista şi căutaţi să plecaţi”, a mai spus primarul. Primarul de sector a mai afirmat că se va duce singur să se predea, bagajul său fiind deja făcut. „Am luat-o ca atare, mă duc să mă predau, nu voi fugi din ţară. (...) Eu am crezut în dreptate, se pare că dreptatea o găseşti în ceruri, nu pe pământ. Fiul meu va purta numele de piedone cu demnitate. Acum în clipa asta merg la Rahova”, a mai spus Piedone. „Mă voi întoarce, nu voi conteni să lupt, nici din interior”, a mai spus primarul de sector, anunţând că a postat un ultim mesaj pe Facebook, „care nu va înceta să fie activ”. „Dacă Piedone a tăcut 27 de ani de administraţie locală, Piedone va începe să vorbească. Cu tot respectul, avocatul poate să îmi vină să îi dau gândurile mele sau, probabil, pot să transmit telepatic, am aceasta putere, s-a văzut ca sunt si condamnări telepatice in România”, a mai completat primarul de sector. Redăm textul integral transmis de Cristian Popescu Piedone pe Facebook „M-au luat... NEVINOVAT Ca pe un câine m-au chinuit şi m-au tăvălit şase ani şi jumătate! Zilnic mi-au picurat amar şi boală în trup şi în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat puşculiţele... Rămâneţi cu bine, oameni buni! Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi rămas alături în toţi anii aceştia grei! Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetăţenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate şi fericire! Povestea noastră se opreşte aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat... ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul... posibil! Va iubesc! Să ieşiţi la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeţi un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn şi muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone ... Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedaţi în clubul Colectiv şi pentru cei răniţi în acea fatidică noapte: Piedone merge la puşcărie NEVINOVAT! Adevăraţii vinovaţi pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!! Vă veţi convinge”, a scris primarul de sector.

Reacţii ale supravieţuitorilor de la Colectiv

Mihai Grecea, supravieţuitor al incendiului din clubul Colectiv, a declarat pentru Main News că „s-a făcut justiţie, nu dreptate” pentru victimele şi supravieţuitorii incendiului din 2015, după verdictul final dat de Curtea de Apel Bucureşti (CAB) joi, 12 mai. La rândul său, Ruxandra Geambaşu, mama unei tinere de 18 ani care a murit în incendiu, a precizat că decizia de astăzi este „jalnică”, „nedreaptă” şi „o mizerie”.

„Mass-media şi societatea percep, prin ce se transmite acum la televizor, că s-a terminat dosarul Colectiv. Nu. Abia începe. Este prima parte din dosarul Colectiv. S-a făcut justiţie, nu dreptate, că dreptate nu ne mai face nimeni nouă, dar s-a făcut justiţie în ce priveşte cauzele pentru care a luat foc”, a preiczat Grecea.

„Este o decizie jalnică, o decizie nedreaptă, o decizie de care putem să ne îndoim sau putem să ne întrebăm cum a fost dată, cum de moartea a 65 de oameni este considerată un abuz în serviciu fără urmări deosebit de grave şi să ia 4 ani (Cristian Popescu Piedone – n.red.), iar celelalte funcţionare din primărie să fie achitate. Este o mizerie”, a completat Geambaşu.

Daunele care vot fi plătite victimelor şi familiilor acestora

Instanţa a stabilit ca fiecare victimă a incendiului din Clubul Colectiv să primească daune morale, ce pot începe de la 75.000 de euro şi pot ajunge inclusiv până la 1.000.000 de euro în unele cazuri. Daunele materiale ce ar urma să fie primite de victimele şi aparţinătorii acestora încep de la 660 de lei şi pot trece de 25.000 de euro, potrivit MainNews. În cazul victimelor şi aparţinătorilor, daunele vor fi achitate de cei trei patroni ai clubului Colectiv, reprezentanţii firmei de artificii, Primăria Sectorului 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov.

În plus, patronii clubului Colectiv şi reprezentanţii firmei de artificii au fost obligaţi să plătească daune către mai multe spitale din România, printre care se numără Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitală (1.832 de lei), Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (6.725 de lei), dar şi către Ministerul Sănătăţii (28.090.578 de lei).

Peste 1,39 de milioane de lei daune vor fi acordate Spitalului Clinic de Urgenţă, Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, 1,32 de milioane de lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi peste 900.000 de lei către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni.