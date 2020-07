Piaţa auto se dezmorţeşte în România. Ce model electric intră în Top 20 al vânzărilor de maşini din iunie 2020

Conform datelor furnizate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în iunie 2020 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, Dacia, de exemplu, a înregistrat un regres de numai 173 de unităţi.

Creşteri, e adevărat foarte mici, de ordinul unităţilor au înregistrat mărci ca Alfa Romeo, Fiat, Land Rover, Lexus, SsangYong şi Subaru. Toyota, este singurul brand care a înregistrat un progres mai mare, de aproape 100 de unităţi.

ACAROM, cele mai vândute modele, în luna iunie 2020, au fost, evident, Dacia Logan, Sandero şi Duster, urmate de Renault Clio, Nissan Qashqai şi Hyundai Kona. Cele două modele Ford produse la Craiova, Puma şi Ecosport, s-au situat pe 12 şi, respectiv, 17. În acelaşi timp, în premieră, un autoturism electric, Renault Zoe, a reuşit să urce în top 20 al celor mai vândute modele din România, cotându-se înaintea modelului Skoda Octavia. Conform datelor furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) şi analizate de, cele mai vândute modele, în luna iunie 2020, au fost, evident, Dacia Logan, Sandero şi Duster, urmate de Renault Clio, Nissan Qashqai şi Hyundai Kona. Cele două modele Ford produse la Craiova, Puma şi Ecosport, s-au situat pe 12 şi, respectiv, 17. În acelaşi timp, în premieră, un autoturism electric, Renault Zoe, a reuşit să urce în top 20 al celor mai vândute modele din România, cotându-se înaintea modelului Skoda Octavia.

Avalanşă de rezervări la "Rabla Plus"

Reamintim că, recent, ministrul Mediului, Costel Alexe, a dezvăluit că pentru programul Rabla Plus, prin care se poate aplica pentru o subvenţie de 10.000 de euro pentru achiziţionarea de maşini electrice, au fost efectuate peste 1.225 de rezervări, în condiţiile în care bugetul permite vânzarea a circa 3.000 de vehicule.

„Avem deja rezervate 1.225 de maşini electrice pentru 2020, dintr-un total de 3.000, cât ne-am propus în acest an. Trebuie menţionat că la programul Rabla Plus avem o suplimentare de buget în acest an de la 90 la 140 de milioane lei. Este cea mai creştere bugetară pe care a avut-o acest program”, a declarat Alexe.