Noi piloţi de F-16 Fighting Falcon pentru Forţele Aeriene Române. Şi-au îndeplinit visul după ce şi-au „făcut mâna” timp de cinci ani pe şapte tipuri de avioane

Pentru atingerea acestui vis au avut nevoie de aproximativ 5 ani de pregătire. “Familia a fost mereu alături şi m-a susţinut atunci când am avut mai mult nevoie F-ul este foarte uşor manevrabil şi stabil, răspunde foarte bine la comenzi. Sistemul fly by wire se simte totuşi diferit faţă de orice am zburat până acum. În timpul zborului din simpla de azi am văzut rezultatul anilor de pregătire de acum. Este un aparat foarte plăcut ochiului, iar senzaţia de a sta în formaţie atât de aproape de coechipier este însoţită de multe emoţii. Până acum cel mai dificil a fost să ne adaptăm la noua poziţie la aterizare şi să ne pregătim pentru toate situaţiile de urgenţă la bord” ne-a împărtăşit unul dintre aceştia.

“Dintre toate aeronavele de până acum, F-16 este de departe cel mai capabil avion pe care l-am pilotat. Prima simplă a venit ca un rezultat aşteptat pe fondul ultimilor cinci ani de muncă. În privinţa planurilor de viitor, intenţionez să îmi continui pregătirea spre a deveni pilot operaţional pe acest tip de aeronavă, iar într-o perspectivă mai amplă, sper să fiu unul dintre primii piloţi de F-35. Ce aş mai avea de împărtăşit este ideea de a crede şi de a munci pentru ceea ce îţi doreşţi cu adevărat. Pentru că indiferent de obstacole, cu determinare şi rezilienţă, vei ajunge acolo unde îţi doreşti,” a adăugat al doilea coleg. “Tot procesul a fost greu, dar a meritat. Nu am avut emoţii în zbor, doar bucurie că am atins acest prag. Dar sunt conştient că e abia prima etapă şi mai e mult de învăţat”, a completat al treilea pilot. Instruirea continuă Pentru examenul de evaluare, fiecare dintre ei a zburat în formaţie cu instructorul lui. Astfel, comandorii Cătălin Micloş, Mihăiţă Marin şi Constantin Andrei, din prima generaţie de piloţi români care au îmblânzit F-16 Fighting Falcon, au avut satisfacţia de a da ştafeta mai departe. Pregătirea celor mai proaspeţi piloţi români de F-16 va continua cu etapa de lupte aeriene Basic Fighter Maneuvers şi Interceptare Aeriană.